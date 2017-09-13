Мнение: серия звонков с угрозами – заранее спланированная акция

Охранники у входа в ГУМ после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Охранники у входа в ГУМ после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

В Москве эвакуировали ряд объектов после анонимных звонков с сообщениями о минировании. В эфире радио Sputnik эксперт Иосиф Линдер высказал мнение, что эти звонки режиссируются из единого центра.

В Москве эвакуировали ряд вокзалов, торговых центров и вузов из-за сообщений о минировании.

После анонимных звонков с угрозами столичные службы проверяли 23 объекта. Речь, в частности, идет о Киевском, Ярославском и Казанском вокзалах, торговом центре "Метрополис" на Ленинградское шоссе, ГУМе, Первом МГМУ имени И. М. Сеченова и РЭУ имени Плеханова. Силовики ведут поиск звонивших.

В последние дни в крупных российских городах – Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске, Якутске – зафиксирована серия анонимных звонков о взрывных устройствах в административных зданиях и торговых центрах, школах, вузах и кинотеатрах.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, во вторник из-за анонимных звонков с угрозами эвакуировали 45 тысяч человек в 22 городах. Ни одно из сообщений не подтвердилось. По данным источника, многие из звонков исходили с территории Украины. В среду из-за сообщений о бомбах проверили более 190 объектов в 17 городах.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik предположил, что в данном случае можно говорить о спланированной акции.

"Однозначно, можно об этом говорить, потому что одномоментно в разных местах в таком объеме "просто так" подобные события не происходят. То есть, это явно заранее спланированная акция, которая режиссируется из определенного центра с использованием достаточного количества задействованных сил и средств", – считает Иосиф Линдер.

Он напомнил, что силовые структуры обязаны проверять все без исключения сигналы о предположительном минировании.

"Нет на сегодняшний день такой технологии, которая могла бы (на этапе получения сигнала) отделить ложные сообщения от реальной угрозы. Только в процессе проведения последующих оперативно-следственных мероприятий можно определить, в какой степени угроза была реальной или мнимой. Поэтому реагировать необходимо на каждый факт", – отметил Иосиф Линдер.

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