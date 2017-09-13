Политолог о словах Клинтон в адрес Путина: она переигрывает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения в "личной вендетте", высказанные Хиллари Клинтон в адрес Владимира Путина. В эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов предложил свое объяснение слов экс-кандидата в президенты США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о том, что у главы российского государства Владимира Путина была по отношению к ней "личная вендетта".

Клинтон в интервью газете USA Today о ее книге под названием "Что случилось" утверждала, что "вендетта" Путина связана с действиями ее мужа, когда он был президентом США, и она якобы началась с расширения НАТО в Восточной Европе.

"Нет", – сказал в среду журналистам Песков в ответ на вопрос, имеет ли место со стороны Путина "личная вендетта", о которой говорит Клинтон.

Отрицательно пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, планирует ли Путин ознакомиться с книгой.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов отметил, что Хиллари Клинтон продолжает развивать антироссийскую тему.

"На мой взгляд, Хиллари Клинтон немного переигрывает. Она раскручивает антироссийскую тему, связанную с ее проигрышем на президентских выборах, и при этом говорит о личных противоречиях между ней и Владимиром Путиным. Хотя, мне кажется, что это имеет глубоко вторичный характер по отношению к стратегическим проблемам, с которыми столкнулись российско-американские отношения при президентстве Барака Обамы. Тем более, в тот момент, когда Хиллари Клинтон возглавляла госдепартамент, полностью провалилась попытка перезагрузки российско-американских отношений", – сказал политолог.

По его мнению, обвинения Хиллари Клинтон в адрес Владимира Путина в реальности нацелены на ее главного политического оппонента – действующего президента США Дональда Трампа.

"Это еще один "камешек" в огород Трампа. Я думаю, что все эти заявления имеют достаточно косвенное отношение к текущей российской повестке дня. Это, прежде всего, сведение счетов во внутриполитической американской игре. Это надо понимать и относиться к этому соответственно", – заключил Александр Сафонов.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.