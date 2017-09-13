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Эксперт: у серии телефонных звонков с угрозами – один заказчик

16:3313.09.2017
(обновлено: 16:34 13.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМужчина говорит по телефону на улице Москвы.Мужчина говорит по телефону на улице Москвы.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Звонки с угрозой "минирования" зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах, сообщил источник в силовых структурах. Подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов в эфире радио Sputnik отметил, что с такой ситуацией правоохранители сталкиваются впервые.

Анонимные телефонные звонки с угрозами затронули во вторник 45 тысяч человек, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

"Звонки с угрозой "минирования" зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах", – добавил собеседник агентства.

По его словам, из 205 объектов эвакуировали более 45 тысяч человек. Силовики ведут активный поиск звонивших.

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© ФСБ РФ
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В последние дни в крупных российских городах – Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске, Якутске – зафиксирована серия анонимных звонков о взрывных устройствах в административных зданиях и торговых центрах, школах, вузах и кинотеатрах. 

Людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Ни одно из сообщений не подтвердилось. По данным источника, многие из звонков исходили с территории Украины.

Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа", подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.  

"Я думаю, что заказчик всех звонков – именно заказчик, а не источник, я не говорю, что с одного телефона звонили во все адреса эти три дня – один и тот же. Думаю, что операция планировалась заранее, операция достаточно сложная и дорогостоящая. И я думаю, что были подключены всевозможные прогрессивные технические методики, чтобы источник этих звонков не был определен. К сожалению, такая теоретическая возможность есть", – отметил Алексей Филатов.

По его словам, с подобной массовой "атакой" угроз по телефону российские правоохранители сталкиваются впервые. 

"До сих пор то, с чем сталкивались наши силовые структуры, это были, как правило, хулиганского плана звонки – и, как правило, от очень молодых, скажем так, людей. Или же звонки делали люди с неустойчивой психикой, например, под воздействием какой-то "информационной атаки" шли на вот такие глупости. Как правило, для школьников это заканчивалось штрафом родителям и какими-то нареканиями. А для людей со слабой психикой – госпитализацией. С такой, как сейчас, ситуацией мы еще не сталкивались. И здесь все зависит от того, как это будет истолковано и трактовано, прежде всего следствием и судом. Я настаиваю, что это деяние подпадает под определение террористического акта. Если это будет так истолковано, то люди, которые этим занимались, будут осуждены по этой достаточно жесткой и серьезной статье", – сказал Алексей Филатов. 

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