Дипломат о словах генсека ООН о России и США: Гутерреш дал важный посыл

Мир не может себе позволить, чтобы США и Россия были в ссоре, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Вавилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это заявление полностью соответствует сложившейся действительности.

Отношения России и США переживают сложный период, однако именно от способности этих двух стран находить компромиссы во многом зависит безопасность в мире, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Думаю, ясно, что отношения сложные. Ясно, что много проблем. Но я абсолютно верю в то, что мир и безопасность в мире во многом зависят от возможности этих двух стран, этих ключевых столпов международного сообщества, находиться в плодотворном диалоге и достигать взаимопонимания по ряду областей. Мир не может себе позволить, чтобы столь большие, мощные и важные страны, как США и Россия, были в ссоре", – сказал Антониу Гутерреш, оценивая нынешнее состояние российско-американских отношений.

По его словам, когда между Россией и США – двумя постоянными членами Совета Безопасности – происходят почти регулярные дипломатические стычки, для генерального секретаря ООН "это означает неприятности".

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов считает заявление Антониу Гутерреша реалистичным.

"Считаю, что он сделал реалистичное заявление, которое вполне соответствует той действительности, которая сложилась. Причем подобного мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Он неоднократно говорил, что без России сделать ничего нельзя в современных условиях. Несмотря на все прихоти и выкрутасы политиков в США, которые сейчас изгаляются по всем направлениям, сама жизнь заставляет реально смотреть на вещи. А реальность говорит о том, что без сотрудничества между двумя великими державами – между Россией и США – произвести какие-либо перемены, а самое главное – устранить те вызовы и угрозы, которые сейчас нарастают, конечно, невозможно. Поэтому это заявление сделано совершенно правильно. Другое дело, как будут к нему прислушиваться в Соединенных Штатах. Сейчас там слишком заняты внутренними делами. Но, тем не менее, это очень важный посыл, который даст возможность дальше развивать мировую политику", – сказал Александр Вавилов в эфире радио Sputnik.