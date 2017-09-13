США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Дипломат о словах генсека ООН о России и США: Гутерреш дал важный посыл

16:2013.09.2017
(обновлено: 16:22 13.09.2017)
0110
© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве 9 июля 2017Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве 9 июля 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Мир не может себе позволить, чтобы США и Россия были в ссоре, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Профессор Дипакадемии МИД РФ Александр Вавилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это заявление полностью соответствует сложившейся действительности.

Отношения России и США переживают сложный период, однако именно от способности этих двух стран находить компромиссы во многом зависит безопасность в мире, рассказал в интервью РИА Новости генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт на пресс-конференции в Вашингтоне. 9 августа 2017
© AFP 2017 / Alex Brandon
Эксперт о словах госдепа про "прогулки": нечаянного здесь не бывает
"Думаю, ясно, что отношения сложные. Ясно, что много проблем. Но я абсолютно верю в то, что мир и безопасность в мире во многом зависят от возможности этих двух стран, этих ключевых столпов международного сообщества, находиться в плодотворном диалоге и достигать взаимопонимания по ряду областей. Мир не может себе позволить, чтобы столь большие, мощные и важные страны, как США и Россия, были в ссоре", – сказал Антониу Гутерреш, оценивая нынешнее состояние российско-американских отношений.

По его словам, когда между Россией и США – двумя постоянными членами Совета Безопасности – происходят почти регулярные дипломатические стычки, для генерального секретаря ООН "это означает неприятности".

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов считает заявление Антониу Гутерреша реалистичным. 

"Считаю, что он сделал реалистичное заявление, которое вполне соответствует той действительности, которая сложилась. Причем подобного мнения придерживается и президент США Дональд Трамп. Он неоднократно говорил, что без России сделать ничего нельзя в современных условиях. Несмотря на все прихоти и выкрутасы политиков в США, которые сейчас изгаляются по всем направлениям, сама жизнь заставляет реально смотреть на вещи. А реальность говорит о том, что без сотрудничества между двумя великими державами – между Россией и США – произвести какие-либо перемены, а самое главное – устранить те вызовы и угрозы, которые сейчас нарастают, конечно, невозможно. Поэтому это заявление сделано совершенно правильно. Другое дело, как будут к нему прислушиваться в Соединенных Штатах. Сейчас там слишком заняты внутренними делами. Но, тем не менее, это очень важный посыл, который даст возможность дальше развивать мировую политику", –  сказал Александр Вавилов в эфире радио Sputnik.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена