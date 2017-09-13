Политолог: у США после покупки Турцией С-400 не складываются "пазлы"

Президент Турции Тайип Эрдоган ответил США на критику покупки С-400. Политолог Станислав Хатунцев в эфире радио Sputnik отметил, что для США и НАТО в целом контракт на поставки Анкаре российских систем стал очень чувствительным моментом.

Президент Турции Тайип Эрдоган раскритиковал реакцию США на покупку Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

"Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме", – заявил Эрдоган.

Накануне стало известно, что Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 в Турцию. По словам Эрдогана, Анкара уже внесла первый взнос за российские комплексы. В Москве подчеркнули, что поставки С-400 Турции отвечают российским геополитическим интересам.

В Пентагоне, комментируя это соглашение, заявили, что лучшим вариантом для Турции была бы система противоракетной обороны, совместимая с НАТО. Представитель ведомства отметил, что Вашингтон довел до турецких чиновников свое беспокойство по поводу покупки С-400.

Политолог, историк и публицист Станислав Хатунцев в эфире радио Sputnik отметил, что для США и для НАТО в целом контракт на поставки Турции российских систем стал очень чувствительным моментом.

"Американцы рассматривают контракт на закупку комплексов С-400 как выход Турции из "периметра" НАТО, причем в такой важной и чувствительной части как противоракетная оборона. Думаю, если НАТО будет создавать единую противоракетную систему обороны, то Турция из нее однозначно выскочит, и "пазлы" не сложатся – отсутствие Турции в этом ряду станет чувствительным для всего Североатлантического блока. Думаю, что американцы не верили в то, что Турция подпишет с Россией договор на поставку С-400, потому что препятствий было много. США как реалисты, а с другой стороны, как люди самоуверенные, считающие, что никто не может от них уйти, видимо, решили, что никуда Турция не денется. А все оказалось по-другому. Анкара сейчас не столь послушна Соединенным Штатам, как это было раньше. Кроме того, есть меркантильный момент: если Турция покупает американское оружие, то платит Америке, а если российское, то платит России. И это тоже очень важный аспект, о котором нельзя забывать – целый сегмент выпадает у США в плане оружейного бизнеса", – сказал Станислав Хатунцев.