Эксперт: попытки США обосновать "обход" генконсульства РФ притянуты за уши

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "антироссийским перформансом" расследование властей Сан-Франциско в отношении сотрудников российского генконсульства.
Ранее американские СМИ сообщили, что Управление по контролю за качеством воздуха одного из районов Сан-Франциско уведомило консульство о нарушении, связанном со "сжиганием мусора". По словам представителей ведомства, "это был мусор или материал, запрещенный для сжигания". Расследование нарушения продлится "от нескольких недель до месяцев".
Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке.
В зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР. При этом госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции". В российском посольстве подобную интерпретацию назвали "откровенно издевательской".
Директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik назвал попытку американцев обосновать свои действия в отношении генконсульства "притянутой за уши".
"Понятно, что в генконсульстве сжигали документы – те, которые невозможно или не нужно было увозить. Но это не значит, что уничтожали секретные документы, их бы увезли с собой. Видимо, был большой объем бумаг. Но он не должен просто так оставаться в мусорных баках. Это понятно и абсолютно нормально. Но американцы ухватились за эту историю по формальному критерию. Возможно, существует правило, что нельзя жечь камин в этом районе. А, возможно, это была придирка. Американцы сейчас пытаются обосновать, почему они так реагировали. Но это попытка притянуть ситуацию за уши. Надо называть вещи своими именами – американцы просто хотели попасть на территорию консульства", – сказал Григорий Добромелов.
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