Эксперт: попытки США обосновать "обход" генконсульства РФ притянуты за уши

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о продолжении "антироссийского перформанса" в США. Политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik не исключил, что США ухватились за историю с "сжиганием мусора" в Сан-Франциско по формальному критерию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "антироссийским перформансом" расследование властей Сан-Франциско в отношении сотрудников российского генконсульства.

Ранее американские СМИ сообщили, что Управление по контролю за качеством воздуха одного из районов Сан-Франциско уведомило консульство о нарушении, связанном со "сжиганием мусора". По словам представителей ведомства, "это был мусор или материал, запрещенный для сжигания". Расследование нарушения продлится "от нескольких недель до месяцев".

"Антироссийский перформанс в США продолжается. Очередное представление разворачивается под названием "Русские отравили Сан-Франциско". Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке.

В зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР. При этом госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции". В российском посольстве подобную интерпретацию назвали "откровенно издевательской".

Директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik назвал попытку американцев обосновать свои действия в отношении генконсульства "притянутой за уши".

"Понятно, что в генконсульстве сжигали документы – те, которые невозможно или не нужно было увозить. Но это не значит, что уничтожали секретные документы, их бы увезли с собой. Видимо, был большой объем бумаг. Но он не должен просто так оставаться в мусорных баках. Это понятно и абсолютно нормально. Но американцы ухватились за эту историю по формальному критерию. Возможно, существует правило, что нельзя жечь камин в этом районе. А, возможно, это была придирка. Американцы сейчас пытаются обосновать, почему они так реагировали. Но это попытка притянуть ситуацию за уши. Надо называть вещи своими именами – американцы просто хотели попасть на территорию консульства", – сказал Григорий Добромелов.

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