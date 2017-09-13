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Эксперт: попытки США обосновать "обход" генконсульства РФ притянуты за уши

14:0313.09.2017
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© AP Photo / Eric RisbergДым над крышей Генерального консульства России в Сан-Франциско. 1 сентября 2017Дым над крышей Генерального консульства России в Сан-Франциско. 1 сентября 2017
© AP Photo / Eric Risberg
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о продолжении "антироссийского перформанса" в США. Политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik не исключил, что США ухватились за историю с "сжиганием мусора" в Сан-Франциско по формальному критерию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "антироссийским перформансом" расследование властей Сан-Франциско в отношении сотрудников российского генконсульства.

Ранее американские СМИ сообщили, что Управление по контролю за качеством воздуха одного из районов Сан-Франциско уведомило консульство о нарушении, связанном со "сжиганием мусора". По словам представителей ведомства, "это был мусор или материал, запрещенный для сжигания". Расследование нарушения продлится "от нескольких недель до месяцев".

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт на пресс-конференции в Вашингтоне. 9 августа 2017
© AFP 2017 / Alex Brandon
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"Антироссийский перформанс в США продолжается. Очередное представление разворачивается под названием "Русские отравили Сан-Франциско". Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке.

В зданиях прошли незаконные обыски с участием агентов ФБР. При этом госдепартамент отрицает участие бюро расследований и говорит не об обысках, а об "обходе" и "инспекции". В российском посольстве подобную интерпретацию назвали "откровенно издевательской".

Директор Института прикладных политических исследований, политолог Григорий Добромелов в эфире радио Sputnik назвал попытку американцев обосновать свои действия в отношении генконсульства "притянутой за уши".

"Понятно, что в генконсульстве сжигали документы – те, которые невозможно или не нужно было увозить. Но это не значит, что уничтожали секретные документы, их бы увезли с собой. Видимо, был большой объем бумаг. Но он не должен просто так оставаться в мусорных баках. Это понятно и абсолютно нормально. Но американцы ухватились за эту историю по формальному критерию. Возможно, существует правило, что нельзя жечь камин в этом районе. А, возможно, это была придирка. Американцы сейчас пытаются обосновать, почему они так реагировали. Но это попытка притянуть ситуацию за уши. Надо называть вещи своими именами – американцы просто хотели попасть на территорию консульства", – сказал Григорий Добромелов. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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