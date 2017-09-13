Аналитик о поставках угля из США Украине: самое смешное будет через месяц

Первая партия угля из США прибыла в Одессу, сообщила пресс-служба порта "Южный". "Тринадцатого сентября в 02:15 к перегрузочному комплексу "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера — 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго", — говорится в сообщении на сайте порта.
Первая партия была отправлена из США 22 августа, ее цена составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт и будет варьироваться от поставки к поставке. При этом, как заявлял глава украинского Минэнерго Игорь Насалик, российский уголь стоит около 80 долларов за тонну. По оценкам экспертов, американский уголь в два раза дороже того, который можно купить в Донбассе.
После отказа Киева от закупок угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинские власти начали поиск новых поставщиков.
В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что экономического смысла в закупке Украиной угля в США нет — американский уголь заведомо дороже, например, чем российский уголь аналогичного качества.
"Самое смешное и показательное будет примерно через месяц, поскольку Министерство торговли и экономического развития Украины ежемесячно публикует сведения о средней стоимости импортируемых энергоресурсов. Сейчас мы это видим по газу, и я думаю, примерно такую же историю мы сможем увидеть по углю. Так что если средняя стоимость импортируемого угля возрастет, то это как раз и покажет, насколько американский уголь дороже, чем, например, российский уголь, который Украина закупала прежде", — сказал Игорь Юшков.
Он предположил, что скрытой сутью сделки Украины и США по углю является обещание Вашингтона лоббировать выделение Киеву новых кредитов от международных финансовых институтов.
"В долгосрочной перспективе эта схема превращается в высасывание последних соков из бюджета Украины, потому что они попадают в классическую зависимость от кредиторов, которых называют еще "экономическими убийцами". То есть сначала в страну приезжают некие консультанты, советуют провести кучу реформ, а для их финансирования предлагают взять кредиты у МВФ и других финансовых институтов. Те берут кредит, в итоге еле-еле находят деньги на выплату процентов, а сам кредит не могут выплатить. Вот это сейчас и происходит с Украиной. Американцы им говорят: если хотите, чтобы мы вас поддерживали на международной арене, покупайте наши товары, уголь хотя бы. Те покупают этот уголь, взамен американцы лоббируют им новые кредиты. Кредиты Украина отдать не может и будет продавать государственные активы американским частным компаниям, которые близки к руководству США. И в итоге основные более-менее привлекательные активы окажутся у иностранных собственников, а бюджет окажется "в луже", — отметил Игорь Юшков.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики "ВКонтакте" и Facebook. Присоединяйтесь!