Аналитик о поставках угля из США Украине: самое смешное будет через месяц

Первая партия угля из США прибыла на Украину. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что экономического смысла в закупке Киевом американского угля нет

Первая партия угля из США прибыла в Одессу, сообщила пресс-служба порта "Южный". "Тринадцатого сентября в 02:15 к перегрузочному комплексу "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера — 62 тысячи тонн энергетического угля из США для ТЭС ПАО "Центрэнерго", — говорится в сообщении на сайте порта.

В августе украинская "Центрэнерго" и американская Xcoal Energy & Resources подписали контракт на поставку топлива. Он предусматривает покупку Украиной до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля.

Первая партия была отправлена из США 22 августа, ее цена составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт и будет варьироваться от поставки к поставке. При этом, как заявлял глава украинского Минэнерго Игорь Насалик, российский уголь стоит около 80 долларов за тонну. По оценкам экспертов, американский уголь в два раза дороже того, который можно купить в Донбассе.

После отказа Киева от закупок угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинские власти начали поиск новых поставщиков.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что экономического смысла в закупке Украиной угля в США нет — американский уголь заведомо дороже, например, чем российский уголь аналогичного качества.

"Самое смешное и показательное будет примерно через месяц, поскольку Министерство торговли и экономического развития Украины ежемесячно публикует сведения о средней стоимости импортируемых энергоресурсов. Сейчас мы это видим по газу, и я думаю, примерно такую же историю мы сможем увидеть по углю. Так что если средняя стоимость импортируемого угля возрастет, то это как раз и покажет, насколько американский уголь дороже, чем, например, российский уголь, который Украина закупала прежде", — сказал Игорь Юшков.

Он предположил, что скрытой сутью сделки Украины и США по углю является обещание Вашингтона лоббировать выделение Киеву новых кредитов от международных финансовых институтов.

"В долгосрочной перспективе эта схема превращается в высасывание последних соков из бюджета Украины, потому что они попадают в классическую зависимость от кредиторов, которых называют еще "экономическими убийцами". То есть сначала в страну приезжают некие консультанты, советуют провести кучу реформ, а для их финансирования предлагают взять кредиты у МВФ и других финансовых институтов. Те берут кредит, в итоге еле-еле находят деньги на выплату процентов, а сам кредит не могут выплатить. Вот это сейчас и происходит с Украиной. Американцы им говорят: если хотите, чтобы мы вас поддерживали на международной арене, покупайте наши товары, уголь хотя бы. Те покупают этот уголь, взамен американцы лоббируют им новые кредиты. Кредиты Украина отдать не может и будет продавать государственные активы американским частным компаниям, которые близки к руководству США. И в итоге основные более-менее привлекательные активы окажутся у иностранных собственников, а бюджет окажется "в луже", — отметил Игорь Юшков.

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