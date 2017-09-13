Юрист: российские спортсмены могут взыскать с Макларена компенсации

WADA прекратило расследование по 95 россиянам из доклада Макларена, сообщает NYT. Спортивный юрист Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik отметил, что закрытие дел дает основание спортсменам для обращения в суд.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) закрыло расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена, сообщает The New York Times со ссылкой на внутренний доклад WADA.

"Имеющихся доказательств было недостаточно, чтобы утверждать, что антидопинговые правила были нарушены этими 95 атлетами", – цитирует издание генерального директора агентства Оливье Ниггли.

На закрытие дел повлиял тот факт, что один из важных свидетелей экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков оказался недоступен для свидетельствования.

Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию по расследованию обвинений, выдвинутых в СМИ Родченковым. По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена незадолго до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В докладе Макларена, в частности, утверждалось, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. Данные доклада стали основанием для начала работы специальных комиссий МОК. Итоги расследования предположительно должны быть представлены в октябре 2017 года. Из-за доклада Макларена многие российские спортсмены были отстранены от соревнований.

Спортивный юрист, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в эфире радио Sputnik отметил, что прекращение расследования в отношении российских спортсменов дает им основание для обращения в суд.

"Это очень хороший юридический факт. Безусловно, в перспективе эти спортсмены будут оправданы. Но, к сожалению, смысл всего этого допингового нападения на Россию – это лишить возможности российских спортсменов выступать в определенный момент. То есть налицо – упущенная выгода и ущерб от неправомерного недопуска на соревнования. Да, спортсмены будут восстановлены в правах. Но тот негативный шлейф, который вызван неадекватными, необоснованными и незаконными выводами Макларена, требует дальнейших юридических действий по взысканию упущенной выгоды. Здесь юридически логично взыскивать с него соответствующие компенсации – и моральные, и материальные", – сказал Сергей Алексеев.

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