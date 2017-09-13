Эксперт о конфузе с iPhone X: презентация была показательной

На презентации iPhone X с первого раза не сработала функция распознавания лица. Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik поделился своим впечатлением от увиденного.

Функция Face ID, распознающая лицо владельца в новом смартфоне iPhone от компании Apple, подвела создателей прямо во время презентации новинок компании.

На прошедшей в зале Steve Jobs Theater в Apple Park конференции были представлены iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Последняя новинка, смартфон iPhone X, которая, как заявили в Apple, задаст тон новому поколению смартфонов, оснащена функцией Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца.

Преимущества новой технологии представлял вице-президент компании Крейг Федерини. Однако именно в этот момент новый флагман Apple не узнал своего владельца. На трансляции было видно, как на экране появилось предложение "ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID".

После этого Федериги взял со столика другой аппарат, который разблокировался с первой же попытки.

Как сообщили представители Applе на презентации, функция Face ID поддерживается фронтальной камерой TrueDepth с проектором точек, инфракрасной камерой и ИК-излучателем, а точность при распознавании лица обеспечивает процессор A11 Bionic. Новая функция используется как для разблокировки телефона, так и для приложения Apple Pay, а также создания Animoji.

По словам вице-президента компании Филипа Шиллера, аппарат не просто будет запоминать внешность, но и анализировать строение лица, поэтому изменение прически, головной убор или наличие очков не помешают ему узнать настоящего владельца. Шиллер пообещал, что шанс быть взломанным для телефона с функцией Face ID составляет один из миллиона. Новая функция будет позволять открыть смартфон, только если владелец смотрит прямо на него.

Начало поставок новинки запланировано на 3 ноября.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что до этого времени у компании есть возможность отладить программное обеспечение. В эфире радио Sputnik эксперт поделился своим впечатлением от презентации.

"Я не считаю большой проблемой, что не сработала с первого раза функция распознавания лица и запуск iPhone Х, поскольку еще есть время для отладки всего программного обеспечения до 3 ноября. Сама презентация, как обычно это бывает у компании Apple, была достаточно показательной. Многие компании стремятся к подобным вещам. У компании есть армия поклонников, для которых не существует других производителей. Поэтому, несмотря на ценовые характеристики, могу с уверенностью сказать, что достаточно большое количество людей все-таки приобретет подобную технику. Другие компании продолжают себя сравнивать с Apple. Но даже если у них появляются более технологичные новинки, это еще не гарантия того, что именно их будут покупать. К сожалению для этих компаний, у Apple есть аура, которая позволяет с "понтами" или без них, но все равно притягивать к себе сверх повышенное внимание", — сказал Денис Кусков.



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