США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт о конфузе с iPhone X: презентация была показательной

10:2013.09.2017
0120
© REUTERS / Stephen LamПрезентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 годаПрезентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года
© REUTERS / Stephen Lam
На презентации iPhone X с первого раза не сработала функция распознавания лица. Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik поделился своим впечатлением от увиденного.

 Функция Face ID, распознающая лицо владельца в новом смартфоне iPhone от компании Apple, подвела создателей прямо во время презентации новинок компании.

На прошедшей в зале Steve Jobs Theater в Apple Park конференции были представлены iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. Последняя новинка, смартфон iPhone X, которая, как заявили в Apple, задаст тон новому поколению смартфонов, оснащена функцией Face ID, которая приходит на смену Touch ID, распознающей отпечаток пальца владельца.

Преимущества новой технологии представлял вице-президент компании Крейг Федерини. Однако именно в этот момент новый флагман Apple не узнал своего владельца. На трансляции было видно, как на экране появилось предложение "ввести цифровой пароль, чтобы разблокировать Face ID".
После этого Федериги взял со столика другой аппарат, который разблокировался с первой же попытки.

Как сообщили представители Applе на презентации, функция Face ID поддерживается фронтальной камерой TrueDepth с проектором точек, инфракрасной камерой и ИК-излучателем, а точность при распознавании лица обеспечивает процессор A11 Bionic. Новая функция используется как для разблокировки телефона, так и для приложения Apple Pay, а также создания Animoji.

По словам вице-президента компании Филипа Шиллера, аппарат не просто будет запоминать внешность, но и анализировать строение лица, поэтому изменение прически, головной убор или наличие очков не помешают ему узнать настоящего владельца. Шиллер пообещал, что шанс быть взломанным для телефона с функцией Face ID составляет один из миллиона. Новая функция будет позволять открыть смартфон, только если владелец смотрит прямо на него.

Начало поставок новинки запланировано на 3 ноября.

Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что до этого времени у компании есть возможность отладить программное обеспечение. В эфире радио Sputnik эксперт поделился своим впечатлением от презентации.

"Я не считаю большой проблемой, что не сработала с первого раза функция распознавания лица и запуск iPhone Х, поскольку еще есть время для отладки всего программного обеспечения до 3 ноября. Сама презентация, как обычно это бывает у  компании Apple, была достаточно показательной. Многие компании стремятся к подобным вещам. У компании есть армия поклонников, для которых не существует других производителей. Поэтому, несмотря на ценовые характеристики, могу с уверенностью сказать, что достаточно большое количество людей все-таки приобретет подобную технику. Другие компании продолжают себя сравнивать с Apple. Но даже если у них  появляются более технологичные новинки, это еще не гарантия того, что именно их будут покупать. К сожалению для этих компаний, у Apple есть аура, которая позволяет с "понтами" или без них, но все равно притягивать к себе сверх повышенное внимание", — сказал Денис Кусков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена