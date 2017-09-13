Политолог: в словах Клинтон о "личной вендетте" есть признак бессилия

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила президента РФ Владимира Путина в "личной вендетте". Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Клинтон не способна принять реальную ситуацию, в которой оказалась.

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая в ходе президентской гонки Дональду Трампу, утверждает, что у российского лидера Владимира Путина была по отношению к ней "личная вендетта" из-за политики ее супруга Билла Клинтона в то время, когда он возглавлял Белый дом.

"У меня нет сомнений, что (Владимир) Путин хотел, чтобы я проиграла и Трамп победил… У меня нет сомнений, что предвыборный штаб Трампа и другие помощники очень усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими", — заявила Клинтон в интервью газете USA Today о ее книге под названием "Что случилось".

"Я убеждена в этом", — заявила Клинтон, говоря о том, верит ли она в сговор помощников Трампа.

По версии Клинтон, Путин начал "личную вендетту" по отношению к ней после включения в НАТО стран Восточной Европы во время президентства Билла Клинтона.

"Хотя я никогда не представляла, что у него хватит смелости предпринять крупную скрытую атаку в отношении нашей демократии, прямо у нас под носом — и что ему это сойдет с рук", — добавила экс-кандидат.

В интервью изданию Клинтон также заявила, что еще многое предстоит узнать о "российских кибератаках", а также публикации сайтом WikiLeaks электронных писем Национального комитета Демократической партии и экс-главы штаба Клинтон Джона Подесты.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин высказал мнение, что экс-кандидат в президенты США не способна принять реальную ситуацию, в которой оказалась.

"Хиллари Клинтон не повезло — она стала жертвой долгого политического тренда, который привел к обрушению политических порядков, политических систем, созданных глобализацией. Этот крах происходит в двух главных эпицентрах глобализации, свидетельство этому – Brexit в Великобритании и (Дональд) Трамп в США. Понять и принять это Хиллари Клинтон не может. Политикам свойственно считать созданные ими системы вечными. Но так не бывает, так не стало и в этот раз. Тот факт, что в Клинтон в качестве причин называет "личную вендетту" Владимира Путина, направляет оскорбление в адрес нового президента США Трампа — говорит о ее бессилии и неспособности осознать ту реальную ситуацию, в которой она сама оказалась. Есть крылатое выражение: "Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав". Хиллари Клинтон ничем не похожа на Юпитера, но в данном случае это полностью относится к ней", — сказал Алексей Зудин.

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