США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог: в словах Клинтон о "личной вендетте" есть признак бессилия

09:0013.09.2017
(обновлено: 09:10 13.09.2017)
0883424
© AP Photo / Patrick SemanskyАмериканский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. 5 июня 2017
© AP Photo / Patrick Semansky
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила президента РФ Владимира Путина в "личной вендетте". Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Клинтон не способна принять реальную ситуацию, в которой оказалась.

 Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, проигравшая в ходе президентской гонки Дональду Трампу, утверждает, что у российского лидера Владимира Путина была по отношению к ней "личная вендетта" из-за политики ее супруга Билла Клинтона в то время, когда он возглавлял Белый дом.

"У меня нет сомнений, что (Владимир) Путин хотел, чтобы я проиграла и Трамп победил… У меня нет сомнений, что предвыборный штаб Трампа и другие помощники очень усердно работали, чтобы скрыть свои связи с русскими", — заявила Клинтон в интервью газете USA Today о ее книге под названием "Что случилось".

"Я убеждена в этом", — заявила Клинтон, говоря о том, верит ли она в сговор помощников Трампа.

По версии Клинтон, Путин начал "личную вендетту" по отношению к ней после включения в НАТО стран Восточной Европы во время президентства Билла Клинтона.

"Хотя я никогда не представляла, что у него хватит смелости предпринять крупную скрытую атаку в отношении нашей демократии, прямо у нас под носом — и что ему это сойдет с рук", — добавила экс-кандидат.

В интервью изданию Клинтон также заявила, что еще многое предстоит узнать о "российских кибератаках", а также публикации сайтом WikiLeaks электронных писем Национального комитета Демократической партии и экс-главы штаба Клинтон Джона Подесты.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин высказал мнение, что экс-кандидат в президенты США не способна принять реальную ситуацию, в которой оказалась.

"Хиллари Клинтон не повезло — она стала жертвой долгого политического тренда, который привел к обрушению политических порядков, политических систем, созданных глобализацией. Этот крах происходит в двух главных эпицентрах глобализации, свидетельство этому – Brexit в Великобритании и (Дональд) Трамп в США. Понять и принять это Хиллари Клинтон не может. Политикам свойственно считать созданные ими системы вечными. Но так не бывает, так не стало и в этот раз. Тот факт, что в Клинтон в качестве причин называет "личную вендетту" Владимира Путина, направляет оскорбление в адрес нового президента США Трампа — говорит о ее бессилии и неспособности осознать ту реальную ситуацию, в которой она сама оказалась. Есть крылатое выражение: "Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав". Хиллари Клинтон ничем не похожа на Юпитера, но в данном случае это полностью относится к ней", —  сказал Алексей Зудин.

 

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена