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Мнение: в Германии с Путиным считаются и даже побаиваются

20:2012.09.2017
(обновлено: 20:22 12.09.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в ГерманииЗдание посольства Российской Федерации в Германии
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посольство России в ФРГ ждет от издания Focus извинений за оскорбление в адрес президента Владимира Путина. Появление подобной статьи в немецком издании прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Владимир Васильев.

Российское посольство в Германии обратило внимание на статью в Focus, в которой содержалось оскорбление в адрес президента Владимира Путина, и ждет от немецкого издания извинений. Об этом сообщил пресс-секретарь диппредставительства Денис Микерин в Facebook.

Речь идет о публикации, посвященной канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, в которой есть следующий фрагмент: "Она, конечно, боится собаку Путина, зато не боится собаку-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).

Как отметил Микерин, журналистам следует "знать меру". "Некоторые вещи не имеют ничего общего со свободой слова или прессы, и с ними ни в коем случае нельзя мириться", – добавил дипломат.

"Остается надеяться, что главный редактор журнала Роберт Шнайдер, которому определенно хватает жизненного опыта и квалификации, четко понимает, где пролегают "двойные сплошные" журналистской этики, и найдет возможность (а также найдет в себе мужество, конечно) принести извинения за столь явную оплошность своей редакции", – резюмировал представитель дипмиссии.

В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев выразил мнение, что публикации, подобные статье в Focus – своеобразное отражение того факта, что на Западе президента России считают очень сильным политиком. 

"Пытаясь связать президента России с избранием Трампа, Запад, сам, возможно, того не понимая, как бы превратил российского лидера в "демиурга" мировой политики – то есть, человека, который, можно сказать, "снимает" и "назначает" президентов западных стран. Может быть, кто-то в Германии в преддверии предстоящих там выборов стал опасаться, что Путин может повлиять и на избрание немецких канцлеров? Возможно, подспудно эта мысль в сознании журналистского сообщества Германии присутствует. В любом случае очевидно, что с Путиным как с сильным президентом в Германии считаются, а кто-то, быть может, и побаивается – и эти ощущения находят свое воплощение в том числе и в вот таких журналистских пассажах", – считает Владимир Васильев. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 

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