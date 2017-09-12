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Политолог о ситуации с "Крузенштерном": финны решили "сами себя попугать"

19:3012.09.2017
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВид на российское парусное судно КрузенштернВид на российское парусное судно Крузенштерн
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российский парусник "Крузенштерн" посетит порт в ФРГ после того, как Финляндия отказала судну в заходе в порт Мариехамна. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik выразил мнение, что финские власти создают свои мифы в информационной сфере.

Российский учебный парусник "Крузенштерн" посетит немецкий порт Варнемюнде вместо финского Мариехамна после того, как власти Финляндии отказали судну в заходе в порт. Об этом сообщил РИА Новости представитель Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, эксплуатирующей парусник, Алексей Алеев.

Ранее сообщалось, что военные власти Финляндии не дали разрешения российскому учебному судну "Крузенштерн" на посещение порта Мариехамн на Аландских островах в сентябре. Военные власти Финляндии не стали пояснять причину запрета.

"С 18 по 20 сентября "Крузенштерн" будет в Германии. Заход в Варнемюнде планируется на те же даты, когда парусник должен был посетить финский Мариехамн. Немецкий порт станет последним в графике рейса, после чего барк направится в Калининград, заход в который запланирован на 24 сентября", – сказал Алеев.

Парусник Крузенштерн. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Крузенштерн" примет участие в праздновании дня конституции Норвегии

Парусник отправился из Калининграда в третий в этом сезоне навигации учебный рейс 22 августа. На его борту практику проходят более 120 курсантов морских вузов и средних учебных заведений Росрыболовства. Сейчас судно находится в польском порту Гдыня.

Учебное парусное судно "Крузенштерн" отметило в 2016 году 90 лет со дня спуска на воду. Это один из самых больших в мире четырехмачтовых барков.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik высказал мнение, что отказ "Крузенштерну" в заходе в порт Мариехамна может быть частью информационных мифов, которые известны только самим финнам. 

"Думаю, здесь несколько вариантов. Во-первых, конечно же, никаких серьезных последствий данное решение иметь не будет…Это не экономические санкции, не противодействие в сфере транспорта или взаимоотношений бизнеса двух стран – и это минимум того, что Финляндия может сделать, чтобы показать, что она также борется с "российской угрозой" Европе. С другой стороны, Аландские острова – это такая несколько особая территория. В состав (независимой) Финляндии они входили в свое время немножко спорным путем, а в состав России они вошли после победы над Швецией (в ходе русско-шведской войны 1808-1809 гг. – ред.). А вдруг Россия хочет вернуть себе Аландские острова, чем финны пугают сами себя? Конечно, таких планов у России нет, но попугать-то себя можно", – сказал Дмитрий Солонников. 

По его словам, финские власти занимаются созданием собственных мифов и "угроз" в отношениях с Россией.

"А вдруг российский парусник, подошедший к Аландским островам, несет на себе шпионское оборудование, которое будет разведывать пути подхода к островам десантных кораблей, подводных лодок и ядерных ракетоносцев? Этим можно запугать финских обывателей. Создание собственных мифов и собственных "угроз" в отношениях с Россией, которые известны только самим финнам – это может быть такой имитационной тактикой в информационной сфере", – считает Дмитрий Солонников. 

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