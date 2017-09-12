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Мнение: скоро Карпаты станут лысыми горами

17:2712.09.2017
(обновлено: 17:29 12.09.2017)
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© Фото : Lukasz GorylКарпатыКарпаты
© Фото : Lukasz Goryl
В ЕС пригрозили Украине оставить без помощи в 600 млн евро за действующий мораторий на экспорт леса-кругляка. Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik отметил, что ЕС вынуждает украинцев вырубать леса Карпат, и, скорее всего, добьется своего.

Украина рискует остаться без 600 миллионов евро макрофинансовой помощи от Евросоюза, если Верховная рада не отменит мораторий на экспорт необработанной древесины, заявил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Если Украина не снимет запрет на экспорт кругляка, 600 миллионов евро – третий транш макрофинансовой помощи – будет потерян. Решение будет принято до конца этого года, а значит, вы должны получить деньги в начале 2018 года. Но опять-таки, до сих пор есть шесть-семь условий в сфере борьбы с коррупцией, социальных выплат для переселенцев, в области торговли, энергетики, которые так и не были выполнены Украиной. И если так и останется – вы не получите деньги", – сказал посол в интервью украинской газете "Сегодня".

В июле Киев и Евросоюз договорились активизировать усилия по реализации совместной программы реформ на Украине для того, чтобы Киев до конца года смог получить третий транш макрофинансовой помощи. Отмена моратория на экспорт леса-кругляка – одно из главных условий для выделения средств.

В эфире радио Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования, политолог Ростислав Ищенко напомнил, что это не первый конфликт по поводу моратория на экспорт необработанной древесины. ЕС вынуждает Украину вырубать леса Карпат, считает он.

"Европейский союз неоднократно обуславливал свою поддержку, выделение кредитов и даже ратификацию соглашения об ассоциации отменой этого моратория. И Украина, кстати, принимала на себя такое обязательство. Другое дело, что это, безусловно, наносит огромный ущерб Украине, потому что вырубаются практически под корень карпатские леса. Они уже сейчас уменьшились наполовину, и скоро Карпаты станут лысыми горами. Из-за этого там происходят экологические катастрофы, ландшафт становится непригодным для жизни людей. Но Евросоюз это особенно не интересует", –  сказал Ростислав Ищенко.

По его словам, Брюссель будет отстаивать свою позицию в дискуссии с Украиной.

"И, думаю, он ее отстоит. Украина может временно снять мораторий, а может и постоянно, потому что на Украине есть серьезные лоббистские структуры, бизнес-структуры, которые требуют обеспечить им возможность экспорта леса-кругляка, они на этом зарабатывают очень большие деньги. Есть экологические организации, которые выступают за ограничения вырубки карпатских лесов. Но до сих пор бизнес побеждал, когда ему надо было. Тем более что в данном случае интересы украинского бизнеса совпадают и поддерживаются в Европейском союзе", – отметил политолог.

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