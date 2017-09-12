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Юрист: выдача террористов – это особый случай

17:1112.09.2017
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© AP Photo / Khalid MohammedВид БагдадаВид Багдада
© AP Photo / Khalid Mohammed
В Ираке гражданин РФ приговорен к смертной казни за преступления, совершенные в составе группировки "Исламское государство"*. Юрист Тимур Маршани в эфире радио Sputnik рассказал о том, каким образом и в каких случаях происходит экстрадиция осужденных.

Центральный уголовный суд Багдада приговорил гражданина России к смертной казни через повешение по обвинению в принадлежности к группировке "Исламское государство"*, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении суда. 

"Центральный уголовный суд рассмотрел дело россиянина, принадлежавшего к так называемой бригаде "Аз-Заркауи" – одного из формирований "Исламского государства"*, – заявил официальный представитель иракского Высшего судебного совета.

Разрушенные здания в сирийском городе Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Он пояснил, что россиянина задержали во время операции по освобождению Мосула. Силам безопасности удалось взять его в плен после того, как боевик израсходовал все боеприпасы. 

Отмечается, что обвиняемый признался в совершении ряда терактов против сил безопасности с 2015 года. Представитель Высшего судебного совета добавил, что речь идет о приговоре суда первой инстанции, и он может быть обжалован.

В российском посольстве РИА Новости заявили, что пока не получали информацию о приговоренном к смертной казни соотечественнике.

Юрист в области международного права, адвокат Тимур Маршани в эфире радио Sputnik рассказал о том, почему гражданин РФ предстал перед судом в Ираке и не был выдан российским правоохранителям.

"Процедура выдачи происходит только по запросу наших правоохранительных органов. Должно быть возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления на территории иностранного государства российским гражданином, направлен международный запрос. Это небыстрая процедура. После согласительных процедур в рамках международной конвенции, которую подписал в том числе и Ирак, наш гражданин может быть нам выдан… При этом, если дело касается наших граждан, участников незаконных вооруженных формирований на территории Сирии, либо на территории Ирака, мы, понимая то, что они будут привлечены к уголовной ответственности, нести полностью наказание за совершенное деяние, требуем их экстрадиции на территорию России в самых крайних случаях, при условии, что это затрагивает наши национальные интересы. Но без возбуждения уголовного дела, предъявления обвинения, хоть и заочного, процедуру запроса в отношении нашего гражданина выполнить будет невозможно", – разъяснил Тимур Маршани.

В то же время он отметил, что многие процессы во взаимоотношениях правоохранительных систем разных стран не афишируются. 

"Процессы, которые происходят в рамках межгосударственных соглашений и процедур между правоохранительными системами, они во многом носят скрытый характер. В силу этих причин мы можем не предполагать многие процессы, происходящие на межгосударственном уровне. В том числе и скрытые контакты ведомств – МВД, ФСБ, международных отделов следственных комитетов для установления местонахождения предполагаемых преступников или лиц, которые участвовали в совершении террористических актов. Вспомните: осужденные наши соотечественники, находившиеся в тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе, которые находились под следствием вне юрисдикции США, но на территории базы, принадлежащей США, где они были обвинены в тягчайших преступлениях, совершенных на территории Афганистана. В дальнейшем они были выданы российской стороне для привлечения к уголовной ответственности и отбывания наказания уже на территории России", – напомнил Тимур Маршани. 

*Террористическая организация, запрещенная в России

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