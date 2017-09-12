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"Гравицапа". Эксперт оценил китайский двигатель EmDrive

15:5212.09.2017
(обновлено: 15:53 12.09.2017)
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© Фото : Roger ShawyerДвигатель EmDriveДвигатель EmDrive
© Фото : Roger Shawyer
Ученые из Китая создали "рабочую" версию микроволнового двигателя EmDrive, сообщают СМИ. Эксперт Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik высказал мнение, что идея нереализуема.

Китайские ученые заявляют о создании "рабочей" версии микроволнового двигателя EmDrive, работу которого невозможно объяснить фундаментальными законами физики. Видео телеканала CCTV-2 опубликовало на своем сайте издание Daily Mail.

Технические подробности изобретения не приводятся. Однако в ролике о нем говорится, что двигатель в ближайшее время будет испытан в космосе.

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© РИА Новости / Анна Раткогло
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EmDrive представляет собой устройство из магнетрона, генерирующего микроволны, и резонатора, накапливающего энергию их колебаний. При этом создается тяга, которую невозможно объяснить законом сохранения энергии. Как отмечают ученые, силовая установка на базе такого двигателя позволила бы человечеству добраться до края Солнечной системы буквально за несколько месяцев.

Ранее специалисты из NASA опубликовали научную работу, в которой утверждали, что EmDrive действительно производит "постоянную" тягу, при этом ни топливо не тратится, ни направленный пучок излучения не вырабатывается, что противоречит, как утверждают эксперты, закону сохранения импульса.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт считает эту идею нереализуемой.

"Это блеф. Никак нельзя нарушить законы физики, какое бы устройство ни создавали. На то и есть законы физики, что они не нарушаются. И если кто-то сообщает, что ему удалось это сделать, то определенно здесь желаемое выдается за действительное, как часто бывает в таких случаях. Это то, чего все желают – создать тягу без отброса массы. Но это, к сожалению, невозможно. И вряд ли китайским разработчикам это удалось создать. Чтобы ускорить, например, космический аппарат, нужно в противоположном направлении придать силу чему-то другому. В случае ракетного двигателя – это отбрасываемая масса топлива. Если этого нет, то нет и тяги, и ускорения ракеты. Это железный закон", – сказал Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik.

По его словам, этот закон многие пытались нарушить.

"Были такие попытки, когда один генерал был настолько влиятелен, что ему удалось некое устройство разместить на одном из наших спутников, но, конечно, ничего не получилось. Пример, между прочим, такого устройства можно видеть в фильме "Кин-дза-дза!" – "гравицапа", там без отброса массы создается тяга. Но законы физики этого не разрешают. Лет двадцать назад большой шум подняли вокруг так называемого "движителя Дина", и даже заслуженные люди из инженерных кругов пытались объяснить, как этот "движитель Дина" нарушает законы физики. Но оказалось, что была ошибка перевода некого патента. Никто не захотел его внимательно читать", – отметил эксперт.

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