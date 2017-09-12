Мнение: включение в базу "Миротворца" – очередной успех Юлии Тимошенко

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и еще два депутата Рады включены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что политическая борьба на Украине обостряется.

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" и депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, ее соратник по партийной фракции Рады Сергей Власенко, а также внефракционный депутат Дмитрий Добродомов попали в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" после прорыва государственной границы вместе с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников, в том числе депутатов Верховной рады, прорвался на территорию Украины из Польши через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини". Погранслужба Украины назвала такие действия незаконными. Возбуждено дело по двум статьям – о незаконном переходе границы и сопротивлении правоохранителям.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов и ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что включение Юлии Тимошенко в базу данных "Миротворца" приведет лишь к росту ее популярности.

"Для Юлии Тимошенко это очередной успех, потому что она чувствует себя в жесткой оппозиции к любому правящему режиму достаточно комфортно. Действия киевского режима по отношению к ней играют ей исключительно на руку. Следует ожидать роста рейтинга Тимошенко. То есть, уже можем говорить о 8-9% популярности, но даже, возможно, и больше в ближайшей перспективе. Вместе с тем, это имеет и несколько иное информационно-политическое значение. Если раньше сайт "Миротворец" воспринимался как продукт какого-то гражданского общества Украины, пусть и достаточно уродливый, то теперь уже очевидно, что это продукт правящего режима, абсолютно подконтрольный президенту Порошенко. Конфликт между Порошенко и Тимошенко в явной стадии уже давно. И то, что Порошенко уже не стесняется использовать такие информационно-политические методы борьбы с Тимошенко, явно играет не в его пользу", – считает Олег Онопко.

По его словам, сейчас на Украине намечается создание своеобразного "триумвирата" оппозиционных политиков.

"Сложившаяся ситуация очень интересна, потому что тот триумвират, который сейчас намечается, а именно Саакашвили, (мэр Львова Андрей) Садовый и Юлия Тимошенко – это очень оригинальная комбинация. Саакашвили как большой друг бывшего президента Украины (Виктора) Ющенко никогда бы не мыслил в свои союзники Тимошенко. А Садовый, у которого свои собственные интересы, как региональные, так и на уровне национальной политики, в принципе не мог быть соотнесен с интересами этих двух игроков… На данный момент, если принимать во внимание эти факторы, можно говорить о формировании широкой антипрезидентской коалиции на Украине",– считает Олег Онопко.

По его мнению, у этой коалиции пока нет стратегического плана, и действовать ее участники будут, исходя из ситуации.

"Не следует ожидать каких-то радикальных перемен на Украине, государственного переворота очередного, или еще чего-то, радикального по отношению к нынешнему правящему режиму. Скорее всего, все происходящее – это инструмент большого торга между вот этой коалицией и украинским президентом. Я убежден, что на данный момент никакого стратегического плана действий нет, это ситуативное объединение, которое осуществляется под эгидой американцев, которые фактически управляют и Саакашвили, и Юлией Тимошенко. В данном случае можно сказать, что идет "борьба разных колонн" Белого дома, или Капитолия и Белого дома. К какой из этих колонн относятся Саакашвили и Юлия Тимошенко, легко догадаться – это демократическая партия. А Порошенко удалось все же наладить контакты с нынешней администрацией США, заручиться поддержкой республиканцев, Джона Маккейна, Пола Райана и других политиков-республиканцев. И вот сейчас идет такое отдаленное противостояние между этими силами в политическом поле Украины", – полагает Олег Онопко.

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