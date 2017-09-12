Мнение: контрактом по С-400 Турция хочет "позлить" американцев

Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сделка дает Турции возможность продемонстрировать США и другим партнерам по НАТО свой независимый курс.

Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, сообщает пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Стороны достигли договоренностей о поставке С-400 и подписали контракт. Россия готова к его реализации", – говорится в официальном сообщении.

Детали соглашения не приводятся из-за "специфики и чувствительности темы".

"Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику. При этом необходимо подчеркнуть, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам Российской Федерации", – отметили в ведомстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за комплексы C-400. Переговоры Москвы и Анкары по поставкам С-400 шли непросто. О том, что сторонам почти удалось достичь договоренности, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын говорил еще в конце июля. В августе гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что контракт близок к подписанию, но еще не вступил в силу.

ЗРС С-400 "Триумф", пока не имеющая аналогов в мире, предназначена для поражения воздушных объектов, включая самолеты и баллистические ракеты.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов высказал мнение, что сделка с Россией дает Турции возможность показать США и другим партнерам по НАТО свой независимый курс.

"У Турции союзников практически не осталось, как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Россия – единственный союзник, на которого Турция сегодня может положиться. Кроме того, турки давно рассматривали варианты усиления своих средств ПВО, еще в 2009 году они объявляли тендер на их покупку. Вот выбрали одно из самых лучших. У Турции сейчас стоит "Пэтриот" на вооружении, но эта система по сравнению с С-400 значительно уступает. Но здесь еще есть и такая линия: Эрдоган, скорее всего, пытается позлить американцев. Усиление своей собственной системы ПВО дает ему возможность показать независимый курс в отношениях с США, Европой, НАТО. Эрдоган этим жестом демонстрирует, что не видит в США надежного союзника", – сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.

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