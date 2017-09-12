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Военный эксперт: польский боевой дрон для ВСУ – это одноразовая "рогатка"

13:4312.09.2017
(обновлено: 13:44 12.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вооруженные силы Украины получат из Польши боевые дроны, которые называют беспилотниками-камикадзе, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Андрей Головатюк отметил, что речь идет о самом низшем и дешевом классе беспилотников.

Украинское государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в госкорпорацию "Укроборонпром", подписало контракт на покупку дронов Warmate у польской компании WB Electronics, сообщают польские СМИ. Это небольшие так называемые беспилотники-камикадзе, способные искать цель в полете. В случае, если она не обнаружена, дрон возвращается на базу. Вооружение не попадает под ограничения Минских соглашений, что позволит активно применять его в конфликте в Донбассе, отмечают СМИ. 

Министр обороны Польши Антони Мачеревич
© AFP 2017 / Marek Jezierski
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Максимальный взлетный вес Warmate – 4 килограмма, запускается он из пневматической пусковой кассеты. Рабочие высоты полета аппарата – от 30 до 200 метров, время полета – до 30 минут, радиус действия – до 10 километров. Он оснащается двумя видами боеголовок: кумулятивной и противопехотной. Сообщается, что кумулятивная боеголовка способна поражать БТР и БМП, а при ударе сверху – и броню танков. 

В эфире радио Sputnik член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк отметил ограниченные возможности польских боевых беспилотников.   

"Озвучено, что беспилотник предназначен в том числе для поражения танков, но я сомневаюсь, что его можно будет четко применить в отношении бронетехники. Ведь для того, чтобы поразить, например, танк, дрон надо точно опустить сверху на самую незащищенную его часть – верх башни. Но не забудем, что танк не стоит на месте, вдобавок у него есть разные системы защиты. И думаю, что не проработан вопрос радиоэлектронного подавления. Он же управляется по радио и любая постановка помех приведет к тому, что такие дроны можно будет перехватывать", – сказал эксперт.

Он добавил, что данный дрон относится к самому низшему – дешевому звену беспилотников. 

"У него самая элементарная техника, а вес боевой части – либо осколочно-фугасная боеголовка весом 300 граммов, либо кумулятивная – 700 граммов.  Он недорогой, он как одноразовая рогатка. В ряду беспилотников  это самое низшее звено… Много моментов, которые вызывают сомнение. Причем эти беспилотники, насколько известно, не прошли еще никаких боевых испытаний. Скорее всего, их закупка – это политический шаг. Украине важно показать, что она заключила договор с Польшей, что ее поддерживает страна НАТО", – считает Андрей Головатюк.

Однако, по его мнению, пока что речь идет скорее о связях на уровне частной инициативы.  

"Этот дрон-камикадзе производит польская компания, и Украина у нее в частном порядке либо через госбюджет, либо через какие-то другие варианты закупает это оружие в единичных экземплярах. Речь не идет о массовых поставках. Когда мы говорим о государственной политике по поставкам оружия, то государство в лице министерства обороны должно заключить контракт с польским правительством о поставке определенного вида оружия. Тогда пойдет речь о поставках на уровне государства. А сейчас это одноразовые акции на уровне частных предпринимателей, частной инициативы", – заключил эксперт.

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