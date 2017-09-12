Мнение: Брюссель испугался признавать выборы в Крыму

ЕС не признал выборы в Крыму и Севастополе, сообщают в Европейской внешнеполитической службе. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в эфире радио Sputnik выразил мнение, что это решение было принято Брюсселем под давлением.

В Европейском Союзе заявили, что не признают проведенные десятого сентября выборы в Крыму и Севастополе, говорится в заявлении на официальном сайте Европейской внешнеполитической службы.

10 сентября в 82 субъектах Российской Федерации состоялись выборы разного уровня. В частности, в Севастополе избрали губернатора города, которым стал Дмитрий Овсянников, набравший 71,05% голосов избирателей. Кроме того, в Крыму прошли довыборы в республиканский парламент.

В ЕС заявили, что не признают эти выборы, так как остаются непоколебимыми в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Любой, кто был избран на Крымском полуострове и заявляет, что представляет Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя этих территорий, которые являются украинскими. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", — говорится в сообщении Европейской внешнеполитической службы.

Депутат от крымского региона, член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет в эфире радио Sputnik выразил мнение, что непризнание выборов и даже возможное введение новых санкций со стороны ЕС не отразятся на жизни крымчан.

"Думаю, что это страх Евросоюза перед одним из государств, которое к нам относится не очень дружелюбно. Другого варианта я для себя не вижу. Думаю, что Евросоюз принимает такие решения под давлением. Я не верю, что это их собственная воля. К нам в Крым приезжают представители европейских государств, и они высказывают абсолютно другую точку зрения, отличную от Брюсселя. Санкции – это самый неэффективный способ давления на кого-либо. Считаю, что мы успешно проходим все этапы, и это непризнание никак не отразится на жизни нашей страны, на жизни крымчан", — сказал Михаил Шеремет.



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