Эксперт: в Госдепе демонстрируют очень низкий уровень политической культуры

Посольство России назвало издевательством слова Госдепа об обысках. Профессор Дипломатической академии МИД России Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Хезер Науэрт намеренно употребила неподобающий ситуации термин.

В посольстве России в США сочли "откровенным издевательством" слова официального представителя Госдепа Хезер Науэрт, которая прокомментировала обыски в российских дипучреждениях в Сан-Франциско и Вашингтоне.

На одном из брифингов Науэрт употребила слово tour (дословно "тур", "обход", "осмотр") в контексте обысков в российском генконсульстве и торгпредстве. Когда журналисты указали ей, что это слово не совсем соответствует ситуации, Науэрт сказала: "Если я употребила слово "обход" и оно показалось слишком легким в свете тех действий, которые имели место, я прошу простить меня за это".

"Рассматриваем прозвучавшие из уст официального представителя государственного департамента США Х. Науэрт комментарии, касающиеся обысков и досмотров генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства России в Вашингтоне, которые были названы "прогулками", как откровенно издевательские", — говорится в заявлении на сайте посольства России.

Там отметили, что действия американских властей нарушали нормы международного права.

"На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США. Где гарантия, что в целях таких "прогулок" представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности?" — задаются вопросом в российской дипмиссии.

31 августа власти США потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генерального консульства в Сан-Франциско и зданиях торгового представительства в Нью-Йорке. Такое решение Вашингтон назвал ответом на предложение Москвы сократить численность американской дипломатической миссии в РФ с целью уровнять количество дипсотрудников (по 455 человек). Российские сотрудники освободили дипучреждения 2 сентября. Сразу после этого американские спецслужбы провели в зданиях обыски.

Профессор Дипломатической академии МИД России, профессор РГГУ Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik высказал мнение, что официальный представитель госдепа намеренно употребила неподобающий ситуации термин.

"Очень низкий уровень политической культуры представителя американской администрации. Здесь сложно что-либо комментировать. Они сами показывают, какие они есть. И, скорее всего, она (Хезер Науэрт) употребила этот термин специально. Нечаянного здесь не бывает", — сказал Лев Клепацкий.

Замглавы МИД Сергей Рябков уведомил заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона о том, что условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, которые действуют для сотрудников российских дипмиссий в США.

По мнению эксперта, российская сторона вынуждена отвечать.

"Раньше мы думали, что на все это надо спокойно реагировать. Но, видимо, это неверная реакция. Нужно жестко реагировать на поведение американской стороны и создать соответствующие условия для американских дипломатов на российской территории. Американцы говорят, что не хотят продолжения принципа "око за око", но сами следуют обратной логике. Поэтому нам ничего не остается, кроме как принимать адекватные меры", — отметил Лев Клепацкий.



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