Аналитик о ситуации в Донбассе: Киев теперь вряд ли пойдет в атаку

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержала идею Москвы о миротворческой миссии в Донбассе. Ситуацию в Донбассе в эфире радио Sputnik прокомментировал аналитик Станислав Бышок.

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержала инициативу Москвы о миротворческой миссии в Донбассе, однако отметила, что в проект необходимо внести изменения. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Оба участника переговоров обсудили российское предложение по миссии ООН в Донбассе. Федеральный канцлер поприветствовала российскую инициативу в принципе, но указала на то, что должны быть внесены изменения в мандат", – заявил Зайберт.

В пресс-службе Кремля, в свою очередь, сообщили, что Москва готова внести изменения в проект резолюции ООН, касающиеся функции миссии организации в Донбассе.

Лидеры двух стран, добавили в Кремле, также обсудили ход реализации Минских договоренностей, подчеркнув, что любые нарушения режима прекращения огня, подрывающие "школьное перемирие", неприемлемы.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок высказал мнение, что ситуация на востоке Украины движется к деэскалации.

"Тот факт, что состоялся телефонный разговор между Меркель и Путиным, а также то, что оба собеседника согласились в целом с тем, что необходимы миротворцы в Донбассе, говорит о том, что все-таки ситуация идет к деэскалации. Потому что в последнее время страны Евросоюза и прежде всего Германия стали все больше показывать свою усталость как от Украины в целом, так и от конфликта на востоке Украине в частности. А также свою усталость от антироссийских санкций, которые связаны с этим конфликтом", – сказал Станислав Бышок.

По его мнению, следующим этапом, скорее всего, будет обсуждение конкретных деталей предстоящей миротворческой миссии.

"Если все согласны на миротворцев, дальше будет определен их национальный состав. Понятно, что если будут предложены миротворцы из России, то украинская сторона будет резко против. С другой стороны, если спросить Украину, то она, скорее всего, предложит миротворцев из Польши или Литвы – стран НАТО, при этом крайне недружественно относящихся к России. Но здесь, думаю, не только Россия будет против, но и (непризнанные) республики Донбасса… Так что сейчас вопрос стоит уже о конкретных деталях. И они будут в дальнейшем, несомненно, обговариваться. Но в целом я со сдержанным оптимизмом смотрю на перспективы. Поскольку пока нет, к счастью, оснований считать, что Украина вдруг решит снова пойти в атаку, пойти на эскалацию конфликта: сейчас у Украины – несколько другие заботы", – полагает Станислав Бышок.

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