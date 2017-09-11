Эксперт о действиях ФБР в отношении Sputnik: полное пренебрежение этикой

ФБР США допросило бывшего сотрудника Sputnik, сообщает портал Yahoo News. В эфире радио Sputnik эксперт Никита Данюк выразил мнение, что США продолжают информационную войну против нашей страны.

Портал Yahoo News со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Федеральное бюро расследований США допросило бывшего сотрудника Sputnik Эндрю Файнберга в рамках расследования сообщений о том, что агентство якобы действует как орган российской пропаганды в нарушение американского закона об иностранных агентах (FARA). При этом портал утверждает, что ФБР получило доступ к рабочей переписке Sputnik от Файнберга и другого бывшего сотрудника вашингтонского бюро агентства Джозефа Джона Фионды.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, комментируя информацию о допросе ФБР бывшего сотрудника Sputnik, выразила уверенность, что если против агентства ведется расследование, то в отношении американских журналистов в РФ могут быть предприняты аналогичные меры.

"Нет никаких сомнений, что Россия ответит на расследование ФБР тем же, и сейчас начнут проверять работу американских журналистов в Москве. Все это более, чем отвратительно. Свобода слова вертится в гробу. Ее убили те, кто ее придумал", – заявила РИА Новости Симоньян.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк выразил мнение, что США откровенно пренебрегают как этическими нормами, так и свободой слова.

"США неоднократно демонстрировали пренебрежение свободой слова на территории своего государства. Потому что в отношении многих СМИ, которые доносят до американского потребителя альтернативную точку зрения, пытаются создать эшелонированную систему препятствий. В данном случае, сотрудника Sputnik допрашивают в ФБР, что является лишь очередным доказательством демонстрации практики двойных стандартов наших американских партнеров", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать серьезное информационное давление на другие государства.

"В принципе, давление на наше государство, на наши силовые инструменты осуществляется на протяжении нескольких лет. И в очередной раз американская сторона продемонстрировала полное пренебрежение элементарными этическими понятиями и нормами, демонстрируя намерение продолжать информационную войну против нашего государства, наших журналистов, СМИ", – заключил Никита Данюк.

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