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Эксперт: "Нафтогаз" старается показать себя надежным партнером "Газпрома"

19:0811.09.2017
(обновлено: 19:11 11.09.2017)
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© РИА НовостиНафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 годаНафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 года
© РИА Новости
"Нафтогаз Украины" заявил о своей готовности обеспечить выполнение увеличенных заявок на прокачку российского газа. Эксперт Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что позиция украинской компании в последнее время изменилась.

"Газпром" подал заявку на увеличение транзита газа через Украину до 315 млн кубометров в сутки, сообщили в "Нафтогазе Украины". 

Отмечается, что за последнюю неделю суточная заявка российского концерна выросла на 47 млн кубометров.

"НАК "Нафтогаз Украины" готова обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом"", – заверили в украинской компании.

 Как сообщается, заявка "Газпрома" выросла из-за ежегодного планового ремонта трубопровода "Северный поток", который продлится до 22 сентября. В компании-операторе Nord Stream AG подчеркнули, что сроки остановки газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами.  

Согласно данным "Укртрансгаза" (оператор украинской газотранспортной системы), транзит газа в Европу через Украину за январь-август вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 61,95 млрд кубометров. Это максимальный показатель с 2011 года.

Ранее Москва не раз выражала беспокойство уровнем технической готовности украинской ГТС к прокачке газа. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, состояние украинской газотранспортной системы из-за недофинансирования не может гарантировать надежное снабжение европейских потребителей.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что "Нафтогаз Украины" сейчас пытается произвести впечатление надежного  партнера.  

""Нафтогаз", украинская сторона сейчас как бы стараются показать, что они – надежные партнеры "Газпрома". Потому что приближается конец 2019 года и есть угроза того, что с вводом и с подготовкой к вводу обходных газопроводов загрузка украинской (газотранспортной) системы может сильно упасть. С другой стороны, в этом году экспорт (российского газа) увеличился и это привело к повышению загрузки украинской ГТС… Это явно радует украинскую сторону и они хотели бы как-то это закрепить. Потому что в достаточно близкой перспективе, видимо, начнутся консультации о будущем украинского транзита, наверное, европейцы будут в этом участвовать. И украинская сторона явно хочет укрепить свои позиции", – полагает  Владимир Фейгин.    

Он напомнил, что до недавнего времени позиция украинской стороны была иной. 

"До этого разговор был несколько другой. Они делали противоречивые заявления, и никакой позиции реальной не было. А сейчас делаются, видимо, первые попытки показать свою заинтересованность в том, чтобы эти потоки поддерживались", – предположил Владимир Фейгин.    

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

 


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