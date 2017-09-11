Эксперт: "Нафтогаз" старается показать себя надежным партнером "Газпрома"

Нафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 года

Нафтогаз хочет гарантий транзита газа по ГТС Украины до 2019 года

"Нафтогаз Украины" заявил о своей готовности обеспечить выполнение увеличенных заявок на прокачку российского газа. Эксперт Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik отметил, что позиция украинской компании в последнее время изменилась.

"Газпром" подал заявку на увеличение транзита газа через Украину до 315 млн кубометров в сутки, сообщили в "Нафтогазе Украины".

Отмечается, что за последнюю неделю суточная заявка российского концерна выросла на 47 млн кубометров.

"НАК "Нафтогаз Украины" готова обеспечить выполнение увеличенных заявок в полном объеме, хотя такие значительные колебания объемов транзита не предусмотрены условиями контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом"", – заверили в украинской компании.

Как сообщается, заявка "Газпрома" выросла из-за ежегодного планового ремонта трубопровода "Северный поток", который продлится до 22 сентября. В компании-операторе Nord Stream AG подчеркнули, что сроки остановки газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами.

Согласно данным "Укртрансгаза" (оператор украинской газотранспортной системы), транзит газа в Европу через Украину за январь-август вырос на 23,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – до 61,95 млрд кубометров. Это максимальный показатель с 2011 года.

Ранее Москва не раз выражала беспокойство уровнем технической готовности украинской ГТС к прокачке газа. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, состояние украинской газотранспортной системы из-за недофинансирования не может гарантировать надежное снабжение европейских потребителей.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что "Нафтогаз Украины" сейчас пытается произвести впечатление надежного партнера.

""Нафтогаз", украинская сторона сейчас как бы стараются показать, что они – надежные партнеры "Газпрома". Потому что приближается конец 2019 года и есть угроза того, что с вводом и с подготовкой к вводу обходных газопроводов загрузка украинской (газотранспортной) системы может сильно упасть. С другой стороны, в этом году экспорт (российского газа) увеличился и это привело к повышению загрузки украинской ГТС… Это явно радует украинскую сторону и они хотели бы как-то это закрепить. Потому что в достаточно близкой перспективе, видимо, начнутся консультации о будущем украинского транзита, наверное, европейцы будут в этом участвовать. И украинская сторона явно хочет укрепить свои позиции", – полагает Владимир Фейгин.

Он напомнил, что до недавнего времени позиция украинской стороны была иной.

"До этого разговор был несколько другой. Они делали противоречивые заявления, и никакой позиции реальной не было. А сейчас делаются, видимо, первые попытки показать свою заинтересованность в том, чтобы эти потоки поддерживались", – предположил Владимир Фейгин.

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