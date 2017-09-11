Ученый: опасность Йеллоустоунского вулкана преувеличена

Американские ученые из NASA считают супервулканы более серьезной угрозой, чем астероиды, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik ученый Александр Жигалин выразил мнение, что супервулканы – это не самое опасное проявление земной тектоники.

Американские ученые из NASA считают супервулканы более серьезной угрозой, чем астероиды или третья мировая война, сообщает британская газета The Independent.

Всего на планете существует около 20 известных науке особо крупных вулканов, и извержение хотя бы одного из них может повлечь за собой катастрофические последствия, считают ученые.

Особую опасность эксперты видят в Йеллоустоунском вулкане, расположенном в США, в штате Вайоминг. Последний раз вулкан извергался 640 тысяч лет назад. В результате образовалась кальдера – впадина размером 72 на 55 километров.

По мнению экспертов, в случае извержения он исторгнет из себя расплавленную породу на сотни километров вокруг, сжигая все в этих пределах. Вайоминг и соседние штаты покроются метровым слоем вулканической пыли, но на этом разрушительный эффект не закончится.

"Пыль и газы, высвобождаемые извержением, закроют солнце, и этого будет достаточно, чтобы уничтожить урожай и погрузить мир в вулканическую зиму, которая может длиться десятилетиями и убить миллионы", – пишет The Independent.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института физики Земли РАН Александр Жигалин высказал мнение, что опасность извержения Йеллоустоунского супервулкана преувеличена.

"Давайте поговорим конкретно о Йеллоустонском вулкане. Это большая территория, площадь примерно 70 на 50, по-моему, километров. Это большая кальдера. Если говорить о какой-то магме, которая будет выбрасываться, выливаться, то она заполнит эту кальдеру и дальше никуда не пойдет. Ну, будет тепло в окрестностях этого парка. Не знаю, но миллионами жертв там в общем-то и "не пахнет", честно говоря", – считает ученый.

По его мнению, на настоящий момент "спящие вулканы" не столь потенциально опасны, как действующие.

"Сейчас гораздо опаснее действующие вулканы, например, вулканы в Исландии или Этна (на Сицилии). Есть потенциальные, так сказать, "спящие вулканы", типа Эльбруса у нас в стране. А тот самый Йеллоустонский супервулкан – из-за того, что он все время "дымит", я имею в виду извержение гейзеров, горячие источники другого вида, он все время так или иначе разгружается, то есть, его опасность уменьшается", – заключил Александр Жигалин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!