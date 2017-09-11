Военный эксперт: Киев рекламирует танк "Оплот", как цыган – старую лошадь

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк Оплот во время открытия выставки Сила непобедимого в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак смотрят на танк Оплот во время открытия выставки Сила непобедимого в Киеве

Вооруженные силы Украины вооружат самыми современными боевыми танками, заявляют в Минобороны страны. Военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik отметил, что заявления украинских генералов нуждаются в уточнении.

Украина отправит в так называемую зону АТО танки "Оплот", заявил глава Минобороны Степан Полторак.

"После завершения всех процедур предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более чем за 26 лет до этого", – цитируют Полторака украинские СМИ.

Министр отметил, что этот танк – самая современная украинская боевая машина, которая в настоящее время экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении ВСУ.

Ранее Полторак анонсировал поступление танков "Оплот" на вооружение украинской армии, подчеркнув, что на сегодняшний день Украина может себе позволить покупать новую технику.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин отметил, что "Оплот" не является новой машиной.

"Это модернизация танка, который собирался до этого годами на Харьковском заводе – наша советская "восьмидесятка" с дизельным двигателем, которую немного подкрасили, модернизировали и выдали за новый танк. Хотя все там, от начала до конца – это наследство Т-80. Украина с ловкостью цыгана, продающего старую лошадь, пытается продавать эти танки. Смешная и примитивная хитрость: берутся корпуса от "восьмидесяток", которые там скопились, дальше их – под пескоструйную машину, потом меняется двигатель на новый (но не по качеству, а по времени), подновляются различные электронные системы – и танк выдается за новый. С ним они достаточно долго пытались "штурмовать" танковый рынок, но так ничего и не получилось. Кроме срывов заказов, ничего за этим танком не замечено. Специалисты из Таиланда, например, обнаружили под новой краской старую поржавевшую броневую коробку", – сказал Владислав Шурыгин.

Глава Минобороны Украины пообещал Харьковскому предприятию огромный заказ. По словам Владислава Шурыгина, это обещание стоит "перевести".

"Украинских генералов нужно уметь переводить. Полторак говорит о том, что это будет самый большой заказ и вспоминает о танках "Оплот", но не уточняет, что будет и в каком количестве. Если говорить об общем оборонном заказе, куда входит бронированная техника, бронетранспортеры, бронемашины, то это будет большой заказ. Но в этом заказе доля танков "Оплот" составляет всего 10 штук – это то, что заложено в бюджет Украины на следующий год. Именно таков "грозный" украинский броневой кулак", – отметил военный эксперт.

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