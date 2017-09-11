Политолог: позиция Варшавы по советским памятникам вызывает отвращение

В польском городе Тшчанка снесен мавзолей на могиле воинов Красной армии, погибших в ходе освобождения Польши в годы Второй мировой войны. Действия польских властей в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Киреев.

МИД РФ выразил решительный протест в связи с ликвидацией мавзолея на могиле воинов Красной армии в польском городе Тшчанка и заявил, что не намерен с ним мириться.

"С возмущением узнали о сносе мавзолея на месте братской могилы воинов Красной армии в г. Тшчанка (Польша)… Самоуправство властей Польши по отношению к любым советским/российским мемориальным объектам недопустимо с точки зрения действующих межгосударственных и межправительственных документов", – говорится в заявлении МИД.

Ведомство выразило "решительный протест по поводу вандализма польских властей".

По информации польских СМИ, 8 сентября власти приступили к ликвидации мавзолея в городе Тшчанка.

Действия польских властей в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Владимир Киреев.

"Их позиция по поводу павших воинов, которые спасали поляков от нацистского террора и геноцида, вызывает серьезное эмоциональное отторжение, причем даже уже не непонимание, а просто отвращение. Мы знаем, что Польша – одна из самых пострадавших в ходе Второй мировой войны стран. Советские воины освободили Польшу – и теперь мы видим такое неуважение к их памяти", – отметил Владимир Киреев.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

При освобождении Польши в ходе Второй мировой войны погибли свыше 600 тысяч советских солдат.