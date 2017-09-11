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Молдавский политолог: в Кишиневе у России есть надежный партнер

14:3311.09.2017
(обновлено: 14:34 11.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон. Молдавский политолог Богдан Цырдя в эфире радио Sputnik отметил, что президент последовательно ведет политику на нормализацию отношений с РФ.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью РИА Новости, что не подпишет ни один антироссийский закон и уверен в поддержке народа.

В Молдавии в конце сентября открывается очередная парламентская сессия, на которой депутаты намерены, в том числе, повторно рассмотреть отклоненные президентом законы, а также обсудить инициативу о запрете на вещание информационных и аналитических передач российских телеканалов.

Президент Молдавии Игорь Додон на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 2 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мнение: общество Молдавии устало от евроинтеграционных потуг правительства
"В Конституции прописано, что президент во второй раз обязан подписать закон. Осознанно пойду на отклонение в случае, если, по моему мнению, это не соответствует государственным интересам. Речь идет о законе о 9 мая. Для нас это святой праздник, и мы не можем объявить 9 мая Днем Европы. Это день памяти, День Победы", – заявил Додон.

По словам президента, он намерен отклонить и "пресловутый закон о так называемой "российской пропаганде"".

"Даже если парламент примет его два или три раза, я его не подпишу, и он не вступит в силу", – подчеркнул Додон.

При таком развитии событий, согласно закону, парламент должен констатировать, что президент нарушил Конституцию, и запустить процедуру снятия главы республики с поста через референдум. "Я готов пойти на это. Уверен, что народ будет на моей стороне", – отметил Додон.

Он не исключил в будущем, в случае острой необходимости, блокирования всех законов парламента, добавив, что "это крайний вариант".

После избрания Додона президентом между ним и правительством страны произошел уже ряд конфликтов. Кабмин и парламент, объявившие курс на "европейскую интеграцию", стали инициаторами ряда недружественных мер в отношении России. Президент, в свою очередь, не раз подчеркивал, что стремится наладить нормальные отношения страны с Москвой.

Молдавский политолог Богдан Цырдя в эфире радио Sputnik отметил, что президент Молдавии последовательно ведет такую политику.

"Напомню, что Игорь Додон обратился к генсеку НАТО, дабы там признали нейтралитет Молдовы. Президент Додон инициировал предоставление Молдове статуса страны-наблюдателя при ЕАЭС. Таких шагов не было с 2002 года, ведь мы 16 лет движемся в сторону ЕС. Игорь Додон заблокировал проект стратегии национальной безопасности, кстати, подготовленный с участием экспертов НАТО. Он несколько раз блокировал военные учения НАТО. Да, на Украине не получилось их заблокировать. Но сам факт того, что он пошел против НАТО, против Евросоюза, попросив денонсировать договор об ассоциации, – все это говорит о том, что Додон показал себя решительным политиком. Могу сказать однозначно, что у России здесь есть надежный партнер", – сказал Богдан Цырдя.

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