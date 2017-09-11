Мнение: Венгрия продолжит преподносить Украине "сюрпризы"

Венгрия отказалась поддерживать все международные инициативы Украины. Политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Будапешт, поддерживая проживающих на Украине венгров, будет и дальше оказывать давление на Киев.

Будапешт не будет поддерживать какие-либо украинские инициативы на международной арене из-за принятого Киевом закона об образовании, сообщает МИД Венгрии.

Как отмечает пресс-секретарь ведомства Тамаш Менцер, Венгрия будет препятствовать украинским международным инициативам до тех пор, пока в документ не внесут поправки.

Глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто вызвал посла Украины Любовь Непоп, чтобы лично сообщить ей о том, что этот закон – "стыд и позор".

Закон, о котором идет речь, Верховная рада одобрила в начале месяца. Он предполагает к 2020 году полный отказ от преподавания предметов на любых языках, кроме украинского.

Сийярто уже критиковал этот закон из-за того, что он ударит по проживающим на Украине венграм. По его словам, Киев нарушает права меньшинств, лишая их права учиться на родном языке.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Будапешт будет продолжать оказывать давление на Киев.

"Еще три года назад премьер (Виктор) Орбан открытым текстом заявил, что требует от Украины создания в Закарпатье венгерской территориальной автономии. И от своих требований он не отказался. Надо сказать, что поддержка соплеменников за рубежом, в особенности на Украине, всегда была и остается краеугольным камнем внешней политики Орбана. Думаю, что "сюрпризы", которые Венгрия может преподнести Украине, как раз и кроются в том, что Будапешт все настойчивее, жестче будет требовать от Киева не только возможности обучения на венгерском языке в Закарпатье, но и предоставления территориальной автономии со всеми вытекающими отсюда последствиями", – сказал Вадим Трухачев.

Он напомнил, что обеспокоенность принятым законом выразила также Румыния, там считают, что закон нарушает права нацменьшинств.

По мнению политолога, подобной реакции можно ожидать и от Польши.

"Когда принимали этот закон, то в головах у них крутилось "запретить русский язык", но на Украине существуют и другие группы национальных меньшинств: венгры в Закарпатье, румыны в Черновицкой области, поляки во Львовской области. По ним этот закон тоже ударил. Венгрия и Румыния уже высказались, думаю, что и из Польши что-нибудь прозвучит", – отметил Вадим Трухачев.

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