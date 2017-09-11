Мнение: угрозы КНДР в адрес США иногда звучат неожиданно поэтически

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне

Северная Корея пообещала США "боль и страдания" в случае введения новых санкций. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik назвал подобное заявление не более чем риторикой.

Пхеньян полагает, что санкции и давление со стороны США входят в "крайне безрассудную фазу", и предупреждает, что страна готова к беспрецедентным мерам. Об этом говорится в заявлении МИД Северной Кореи, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

По мнению КНДР, США манипулируют Советом Безопасности ООН для того, чтобы ужесточить санкции против Северной Кореи из-за испытания водородного боезаряда.

МИД заявил, что "супермощное термоядерное оружие" было разработано для сдерживания возрастающих враждебных действий со стороны США и предотвращения ядерной войны на Корейском полуострове.

Пхеньян также отметил, что пристально следит за действиями США и готов дать отпор. "Будущие меры, которые предпримет КНДР, повлекут за собой такие великие боль и страдания для Соединенных Штатов, через которые они не проходили за свою историю", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для того, чтобы избежать полного уничтожения, США должны прекратить политическую, экономическую и военную конфронтацию с Северной Кореей.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. За неделю до этого КНДР провела запуск баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В ответ на это США планируют вынести на голосование Совета Безопасности ООН проект резолюции по санкциям в отношении Северной Кореи. США предлагают ввести нефтяное эмбарго, запретить покупку северокорейского текстиля и ограничить трудоустройство граждан Северной Кореи за рубежом. Также планируется заморозить активы лидера КНДР Ким Чен Ына, членов его правительства и государственной авиакомпании Air Koryo.

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что реакция северокорейского руководства – просто риторика.

"Северокорейскому руководству свойственны роскошные выражения, поэтому их угрозы иногда звучат неожиданно поэтически. Но я не думаю, что Северная Корея в действительности решится напасть на Соединенные Штаты. Это бы означало дать повод для войны, для прямых военных действий, в которых Северная Корея, конечно, проиграет или потерпит очень серьезный ущерб. Поэтому северокорейскому руководству прямая атака на США невыгодна, а риторика, думаю, – для внутреннего потребления", – сказал Павел Святенков.

По его мнению, если Северная Корея будет настаивать на своем, то обострение неизбежно. Однако это невыгодно главному союзнику КНДР – Китаю, поэтому там постараются снизить тон в заявлениях северокорейского руководства, считает политолог.

Что же касается санкций, то, по его словам, их принятие – это большой вопрос.

"Нужно, чтобы "за" проголосовали Россия и Китай, многое будет зависеть от их позиции. И, например, не факт, что Китай на это согласится, потому что подобные меры окажут негативное влияние на торговлю Китая с Северной Кореей", – отметил Павел Святенков.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



