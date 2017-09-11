Политолог: выборы в российских регионах "прошли скучно"

В воскресенье, 10 сентября, в 82 регионах России состоялись выборы разного уровня. Прошедшее голосование в эфире радио Sputnik прокомментировал заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Иностранные эксперты из США и Евросоюза, прибывшие в Россию по приглашению Ассоциации "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) для наблюдения за ходом выборов в российских регионах в единый день голосования, положительно оценили их организацию. В беседе с РИА Новости они подтвердили, что каких-либо нарушений зарегистрировано не было.

© РИА Новости / Павел Лисицын Перейти в фотобанк Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов в единый день голосования на избирательном участке. 10 сентября 2017

Выборы разного уровня прошли 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах избрали глав регионов, в шести – региональные парламенты. При этом, говоря о приглашенных из-за рубежа иностранных специалистах, в российском ЦИК подчеркивали, что речь идет не о наблюдателях, а о "международных экспертах, приглашенных гостях и партнерах".

Эксперты также заявили, что не зафиксировали нарушений. Депутат Национального совета Словакии Марек Крайчи, следивший за ходом избрания главы Удмуртии, отметил, что увиденный им процесс был хорошо организован. "Очень четко и хорошо и никаких нарушений не было, все профессионально", – констатировал Крайчи.

Французский гость Амери д'Артаньян, чей род "имеет отношение к знаменитой литературной фамилии", в качестве международного эксперта присутствовал на выборах губернатора и депутатов муниципалитета в Ярославле и области. По его словам, голосование было организовано "безукоризненно".

Эксперта также впечатлила техническая сторона процесса. "Использование специальных машин позволяет в полной мере реализовать принцип "Один человек – один голос". Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове и, признаюсь, пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги. Но машина не позволила нам это сделать", – рассказал он, подчеркнув, что "такой системы и высоких технологий во Франции нет".

Прошедшее голосование в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

"Если кратко, выборы прошли скучно. В том смысле, что без каких-то конфликтов, эксцессов, провокаций и реакции на эти провокации. Можно долго рассуждать, о чем это говорит, можно разные выводы из этого делать – но политическая ситуация в настоящий момент вот такая, без каких-то бурлений, без турбулентности. В соответствии с этим выборы так и прошли", – сказал Игорь Шатров.

При этом, по его мнению, сама по себе система организации голосования в России в лучшую сторону отличается от системы, существующей во многих других странах.

"Что касается Европы, США, то там практически нигде не существует такого повышенного внимания к объективности, к возможности доступа каждого избирателя к голосованию. Это обусловлено тем, что в обществе уже сложилось доверие к избирательной системе, и власти уже относятся в настоящий момент халатно (к организации выборов). Рано или поздно это закончится каким-то кризисом, и периодически уже происходят такие кризисы. А в России наоборот: система отлаживается, двадцать с лишним лет мы налаживаем этот механизм, и поэтому очень трепетно к этому относимся. Поэтому наша система голосования отличается в положительную сторону от систем голосования во многих странах мира", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



