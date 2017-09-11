Политолог: выборы в российских регионах "прошли скучно"

Иностранные эксперты из США и Евросоюза, прибывшие в Россию по приглашению Ассоциации "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) для наблюдения за ходом выборов в российских регионах в единый день голосования, положительно оценили их организацию. В беседе с РИА Новости они подтвердили, что каких-либо нарушений зарегистрировано не было.
Эксперты также заявили, что не зафиксировали нарушений. Депутат Национального совета Словакии Марек Крайчи, следивший за ходом избрания главы Удмуртии, отметил, что увиденный им процесс был хорошо организован. "Очень четко и хорошо и никаких нарушений не было, все профессионально", – констатировал Крайчи.
Французский гость Амери д'Артаньян, чей род "имеет отношение к знаменитой литературной фамилии", в качестве международного эксперта присутствовал на выборах губернатора и депутатов муниципалитета в Ярославле и области. По его словам, голосование было организовано "безукоризненно".
Эксперта также впечатлила техническая сторона процесса. "Использование специальных машин позволяет в полной мере реализовать принцип "Один человек – один голос". Накануне мы тестировали эти комплексы в Ростове и, признаюсь, пытались смошенничать и опустить несколько листов бумаги. Но машина не позволила нам это сделать", – рассказал он, подчеркнув, что "такой системы и высоких технологий во Франции нет".
Прошедшее голосование в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.
"Если кратко, выборы прошли скучно. В том смысле, что без каких-то конфликтов, эксцессов, провокаций и реакции на эти провокации. Можно долго рассуждать, о чем это говорит, можно разные выводы из этого делать – но политическая ситуация в настоящий момент вот такая, без каких-то бурлений, без турбулентности. В соответствии с этим выборы так и прошли", – сказал Игорь Шатров.
При этом, по его мнению, сама по себе система организации голосования в России в лучшую сторону отличается от системы, существующей во многих других странах.
"Что касается Европы, США, то там практически нигде не существует такого повышенного внимания к объективности, к возможности доступа каждого избирателя к голосованию. Это обусловлено тем, что в обществе уже сложилось доверие к избирательной системе, и власти уже относятся в настоящий момент халатно (к организации выборов). Рано или поздно это закончится каким-то кризисом, и периодически уже происходят такие кризисы. А в России наоборот: система отлаживается, двадцать с лишним лет мы налаживаем этот механизм, и поэтому очень трепетно к этому относимся. Поэтому наша система голосования отличается в положительную сторону от систем голосования во многих странах мира", – считает политолог.
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