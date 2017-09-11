Сенатор: украинским военным за свои преступления придется отвечать

Следственный комитет России возбудил дела против министра обороны Украины Степана Полторака и высокопоставленных чиновников ведомства. Это решение в эфире радио Sputnik прокомментировал сенатор Владимир Джабаров.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы Минобороны Украины Степана Полторака. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, Следственный комитет задокументировал факты преступлений "против мира и безопасности человечества на юго-востоке Украины", совершенных министром и должностными лицами ведомства.

Отмечается, что всего уголовные дела были возбуждены против 20 высокопоставленных чиновников ведомства. Петренко подчеркнула, что в их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями 356 и 357 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).

В конце августа Следственный комитет возбудил пять уголовных дел по факту артиллерийских обстрелов Донбасса украинскими силовиками. В июле официальный представитель ведомства сообщила, что в производстве СК находятся более 150 уголовных дел о военных преступлениях на юго-востоке Украины.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik назвал решение СК абсолютно верным и своевременным.

"Это абсолютно верное и своевременное решение Следственного комитета. Поскольку руководство Вооруженных сил Украины при совершенно грубейшем нарушении норм международного права совершает реальные преступления против мирных жителей Луганска и Донецка, среди которых есть и граждане Российской Федерации – у них есть российское гражданство. За эти преступления украинским военным рано или поздно придется отвечать", – сказал Владимир Джабаров.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



