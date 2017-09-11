Политолог: Киев – в удивлении от "политической махновщины" Саакашвили

На Украине завели уголовное дело после "прорыва" Михаила Саакашвили через границу. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что сам экс-губернатор Одесской области в это время спокойно разгуливает по Львову.

Уголовное дело о незаконном переходе через границу возбуждено после "прорыва" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину, сообщает Национальная полиция страны.

"За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления", – отметили в ведомстве.

В воскресенье, 10 сентября, Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на Украину. Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек границу, так как не прошел пограничный контроль.

Премьер Украины Владимир Гройсман считает прорыв украинской границы сторонниками Михаила Саакашвили преступлением и атакой против государственности. По мнению Гройсмана, причастные должны понести ответственность.

По мнению политолога Александра Асафова, киевские власти находятся в растерянности от действий Саакашвили.

"Украинские власти в очередной раз проявили всю свою "собранность" и допустили вот такую политическую махновщину. Думаю, что в Киеве сейчас сами находятся в некоторой степени удивления. Несмотря на достаточно грозные заявления, пока никаких последствий мы не видим – Саакашвили разгуливает по Львову, объединившись с другим крылом оппозиции. Совершенно очевидно, что Львов сейчас не находится под властью "короны" (президента Украины Петра) Порошенко, поэтому какие-то силовые акции там по розыску и задержанию Саакашвили для властей затруднены. Саакашвили находится под охраной боевиков (батальона "Донбасс") Андрея Садового. Но в целом вектор взят на решение по экстрадиции Саакашвили в Грузию, потому что он может серьезно взбаламутить украинский политический ландшафт в высокий политический сезон", – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

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