Эксперт о прогнозе цены на нефть: сейчас слишком много неопределенности

Цена на нефть в 2018 году составит 40-43 доллара за баррель, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Геннадий Шмаль, на изменчивость цены на нефть оказывают влияние множество факторов.

Средняя цена на нефть в 2018 году составит 40-43 доллара за баррель, заявил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в интервью телеканалу "Россия 24".

Одним из самых существенных факторов, наряду с производством сланцевой нефти, является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20 процентов. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то увидите, что в США как раз истинная цена и есть порядка 40 долларов (за баррель –ред.)", — добавил он.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак спрогнозировал стоимость нефти в 2018 году в диапазоне 45-55 долларов за баррель. Минэкономразвития, в свою очередь, полагает, что в первом квартале следующего года цены будут стабильны, а затем начнут снижаться.

В сентябре стоимость нефти колеблется в промежутке 52-54 доллара за баррель.

В эфире радио Sputnik президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль отметил, что на изменчивость цен на нефть оказывают влияние множество факторов.

"Есть очень много факторов, которые сегодня играют на волатильность этих цен. Во-первых, сегодня нет дефицита нефти на рынке. Более того, есть небольшой избыток — надо учитывать ситуацию с Ираном, который более активно начал выходить на рынок, подтягивается и Ирак. Есть и вторая сторона: огромную роль играют финансовые спекулянты. Сейчас ситуация такова, что недостаток финансов приводит к тому, что меньше денег направляется в нефтегазовый сектор, поэтому и цены являются достаточно низкими. Прогноз на будущее зависит от того, как будет развиваться мировая экономика. Если лучше, чем сейчас хотя бы на два-три процента, то и цена на нефть будет расти. Считаю, что на будущий год цена, возможно, будет в пределах 50-60 долларов за баррель. Но пока слишком много неопределенности. В частности, ураганы влияют на ситуацию, на положение дел в Мексиканском заливе", — сказал Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik.

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