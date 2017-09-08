Эксперт: успехи авиации ВКС под Дейр-эз-Зором в США вызовут разочарование

ВКС ликвидировали в Сирии "министра войны" ИГ* Гулмурода Халимова, сообщило Минобороны. В эфире радио Sputnik эксперт Михаил Рощин выcказал мнение, что ликвидация командного пункта террористов - это большой успех, но это вряд ли признают в США.

Боевая авиация ВКС России высокоточным ударом по командному пункту террористов под Дейр-эз-Зором уничтожила "министра войны" ИГ* Гулмурода Халимова, сообщает Министерство обороны России.

Халимова и еще троих влиятельных полевых командиров уничтожили во время совещания на командном пункте террористов. Среди них был и "амир Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммад Аш-Шимали, отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ*.

На совещании боевики обсуждали ситуацию с наступлением сирийской армии. Удар российской авиации позволил ускорить деблокирование Дейр-эз-Зора.

Известно, что Халимов служил в советском спецназе. Позже он стал командиром таджикского ОМОНа, служил в президентской гвардии, с 2003 по 2008 год три раза проходил специальную подготовку на американской военной базе Blackwater. Весной 2015 года Халимов примкнул к ИГ*.

Таджикские власти объявили Халимова в розыск по линии Интерпола, а Госдеп США объявил награду в три миллиона долларов за информацию о его местонахождении, назвав Халимова одним из ключевых лидеров ИГ*.

Его ликвидация нанесла боевикам серьезный ущерб.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Михаил Рощин высказал мнение, что ликвидация командного пункта террористов — это большой успех, но он вряд ли обрадует членов западной коалиции во главе с США.

"Сейчас любая потеря для террористов очень существенна, потому что наступление на ИГ* идет широким фронтом, освобождаются все новые и новые пункты. Я думаю, что победы в районе Дейр-эз-Зора очень важны. Как раз там активно сражались люди из Средней Азии и, возможно, выходцы из России. Поэтому то, что удалось уничтожить этот командный пункт – это, безусловно, большой успех. Коалиция во главе с США сейчас, конечно, испытывает разочарование, что их успехи, которые были достигнуты в определенный момент в районе Мосула, на территории Сирии оказались ограниченными. А радоваться чужим успехам они вряд ли хотят", — сказал Михаил Рощин.



*Террористическая организация, запрещенная в России.

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