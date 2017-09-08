США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Бурджанадзе: Саакашвили загнан в угол, и он может пойти ва-банк

19:0908.09.2017
(обновлено: 19:10 08.09.2017)
0160
© РИА Новости / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкНино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-ТбилисиНино Бурджанадзе выступила в ходе видеомоста Москва-Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что Украина и Грузия сговорились на его счет. Грузинский политик Нино Бурджанадзе в эфире радио Sputnik выразила мнение, что Саакашвили намерен "проломить ситуацию".

Лишенный гражданства Украины бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина и Грузия сговорились на его счет. 

"Мы все видим, что есть договоренность Порошенко и (бывшего премьера Грузии, миллиардера Бидзины – ред.) Иванишвили. Они сначала шантажируют и пугают меня. Они говорят, что если я приеду на Украину, то я попаду в тюрьму по обвинениям, которые, на самом деле, никто не признает", – сказал Саакашвили на пресс-конференции в пятницу в Варшаве.

Михаил Саакашвили встречается с гражданами Украины в Варшаве, Польша. 6 августа 2017
© AFP 2017 / Janek Skarzynski
Мнение: Саакашвили с Тимошенко готовят "марш" на Киев
Экс-губернатор Одесской области Украины считает, что "Порошенко решил избавиться от политического оппонента". "Он решил, что меня арестуют и будут передавать Иванишвили, как его персонального заключенного", – добавил Саакашвили.

"Я вас не боюсь. Я прав", – заявил он.

Саакашвили рассказал, что уже в субботу он поедет в польский Перемышль, а оттуда – на украинский пункт пропуска Краковец. "Там меня встретят депутаты Тимошенко, Гриценко и члены моей партии", – сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам экс-губернатор Одесской области на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. 

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента. 

По словам экс-спикера парламента Грузии, лидера партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе, для Саакашвили сейчас ситуация – либо пан, либо пропал.

"Думаю, что Саакашвили сейчас вряд ли захочет приехать в Грузию, поскольку против него возбуждены уголовные дела. И хотя они возбуждены со стороны нашего правительства, скорее всего, для пиара, чем для реальных дел, но для Саакашвили сейчас главная цель – появиться на Украине. Он прекрасно понимает, что загнан в угол. И он может пойти ва-банк, поскольку для него нынешняя ситуация – либо пан, либо пропал. Я не считаю его мужественным человеком, но он политик, он чувствует политические реалии, и он может попытаться проломить ситуацию, и во что бы то ни стало попасть на Украину", –  сказала Нино Бурджанадзе в эфире радио Sputnik.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена