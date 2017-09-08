Бурджанадзе: Саакашвили загнан в угол, и он может пойти ва-банк

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили уверен, что Украина и Грузия сговорились на его счет. Грузинский политик Нино Бурджанадзе в эфире радио Sputnik выразила мнение, что Саакашвили намерен "проломить ситуацию".

Лишенный гражданства Украины бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина и Грузия сговорились на его счет.

"Мы все видим, что есть договоренность Порошенко и (бывшего премьера Грузии, миллиардера Бидзины – ред.) Иванишвили. Они сначала шантажируют и пугают меня. Они говорят, что если я приеду на Украину, то я попаду в тюрьму по обвинениям, которые, на самом деле, никто не признает", – сказал Саакашвили на пресс-конференции в пятницу в Варшаве.

Экс-губернатор Одесской области Украины считает, что "Порошенко решил избавиться от политического оппонента". "Он решил, что меня арестуют и будут передавать Иванишвили, как его персонального заключенного", – добавил Саакашвили.

"Я вас не боюсь. Я прав", – заявил он.

Саакашвили рассказал, что уже в субботу он поедет в польский Перемышль, а оттуда – на украинский пункт пропуска Краковец. "Там меня встретят депутаты Тимошенко, Гриценко и члены моей партии", – сказал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам экс-губернатор Одесской области на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по четырем уголовным делам. Грузинская сторона несколько раз обращалась к украинской с требованием задержать и экстрадировать Саакашвили. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.

По словам экс-спикера парламента Грузии, лидера партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе, для Саакашвили сейчас ситуация – либо пан, либо пропал.

"Думаю, что Саакашвили сейчас вряд ли захочет приехать в Грузию, поскольку против него возбуждены уголовные дела. И хотя они возбуждены со стороны нашего правительства, скорее всего, для пиара, чем для реальных дел, но для Саакашвили сейчас главная цель – появиться на Украине. Он прекрасно понимает, что загнан в угол. И он может пойти ва-банк, поскольку для него нынешняя ситуация – либо пан, либо пропал. Я не считаю его мужественным человеком, но он политик, он чувствует политические реалии, и он может попытаться проломить ситуацию, и во что бы то ни стало попасть на Украину", – сказала Нино Бурджанадзе в эфире радио Sputnik.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.