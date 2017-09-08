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Представитель ЛНР: мы сможем выйти из ситуации с прекращением подачи воды

18:3608.09.2017
(обновлено: 18:37 08.09.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЖители Луганска набирают в канистры питьевую водуЖители Луганска набирают в канистры питьевую воду
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подконтрольный Киеву водозабор прекратил подачу воды в ЛНР. Представитель самопровозглашенной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник в эфире радио Sputnik не исключил, что это могло быть целенаправленным действием Киева.

Подконтрольная Киеву Западная фильтровальная станция прекратила подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщается на сайте предприятия "Лугансквода".

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© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
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"Западная фильтровальная станция без предварительного уведомления прекратила подачу воды на территорию ЛНР", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной стала авария в энергосети. Однако представитель ЛНР в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник в эфире радио Sputnik не исключил, что прекращение подачи воды в республику может быть целенаправленным действием со стороны Киева.

"Киев на протяжении трех лет проводит объявленную или необъявленную блокаду по отношению к ЛНР и ДНР. Поэтому периодически такие ситуации случаются, и в большинстве случаев – это явно целенаправленные действия, чтобы оказывать давление на республику, создавать неудобные условия для жизни людей. Потому что именно на части, подконтрольной Киеву, остались основные источники воды для Луганска и республики в целом. Киев это прекрасно знает, эти темы регулярно обсуждаются в группе по экономическому взаимодействию. Несмотря на договоренности, несмотря на то, что регулярно проводятся оплаты, Киев получает транши от нашей территории, такого рода действия случаются. Точных фактов мы пока не имеем, но слишком велики подозрения, что это целенаправленные действия, которые приветствуются радикалами. А, как известно, правительство на Украине с радикалами старается заигрывать и действовать по их указке или под их давлением", – сказал Родион Мирошник.

Вместе с тем, он уверен, что в ЛНР справятся с ситуацией.

"В нашей республике разработана целая программа. Наиболее проблемная территория – это Красный Луч, Антрацит, Ровеньки, там сейчас испытывают наибольший недостаток воды. Сейчас вода туда подается из подземного источника. К сожалению, мы не сможем стопроцентно компенсировать поставки из Западной фильтровальной станции, но введя графики поставки воды и обеспечив водоснабжение хотя бы на определенные часы, мы сможем выйти из этой ситуации", – отметил Родион Мирошник.

В начале августа в нескольких населенных пунктах ЛНР был введен режим ЧС из-за проблем с водоснабжением. Полпред ЛНР Владислав Дейнего заявил 20 июля, что республика погасила часть долга за воду, которая поступает с подконтрольной киевским властям территории.

Как рассказал главный инженер "Луганскводы" Дмитрий Бидлюченко, ЛНР получает с территории, подконтрольной Киеву, лишь около десяти процентов потребляемой воды.

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