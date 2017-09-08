Мнение: общество Молдавии устало от евроинтеграционных потуг правительства

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки замминистра обороны за отправку военных на учения на Украину. Эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в стране усугубляется конституционный кризис.

Президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки замминистра обороны республики Георгия Галбуры за отправку военных на учения на Украину вопреки запрету главы государства.

Кроме того, президент Молдавии подписал приказ о том, что без предварительного согласования президента ни один военный не сможет отправиться за границу для участия в военных учениях, стажировках и подобных мероприятиях.

В среду правительство Молдавии утвердило участие нацгвардии в учениях Rapid Trident ("Быстрый трезубец"). Президент как главнокомандующий армией отменил этот указ. Он напомнил, что по конституции страна является нейтральным государством. Однако военные по решению правительства все равно отправились на Украину.

Контингент из 57 военнослужащих армии Молдавии прибыл на военные учения НАТО, говорится в сообщении Минобороны страны.

Международные учения Rapid Trident проходят на полигоне во Львовской области Украины. В них принимают участие более 2,5 тысячи военнослужащих из 14 стран.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что отставку замминистра попытаются проигнорировать или оспорить.

"Это противостояние с отправкой военных говорит о том, что конституционный кризис в Молдавии углубляется – парламент и правительство отказываются признать право президента как верховного главнокомандующего отдавать приказы Вооруженным силам страны. Этот вопрос будут рассматривать на заседании военного совета, и, скорее всего, в конституционном суде. Поскольку решение Додона отправить в отставку замминистра обороны попытаются либо проигнорировать, либо оспорить", – сказал Борис Рожин.

Прямое противостояние ветвей власти Молдавии, по его словам, может продлиться до парламентских выборов.

"Противостояние может разрешиться посредством конституционного суда, который подтвердит или не подтвердит право Додона отдавать приказы Вооруженным силам, либо – углубиться и оставаться в таком виде до ближайших парламентских выборов. После которых, возможно, произойдет переформатирование законодательной власти. На данный момент структура власти не отражает расклад сил в молдавском обществе, которое уже устало от евроинтеграционных потуг правительства, которые не приносят экономического и социального улучшения для обычных граждан", – отметил Борис Рожин.

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