Политолог о дипобъектах РФ в США: Госдеп и ФБР воюют "в лучших традициях"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за ситуацией вокруг российской дипсобственности в США стоят американские спецслужбы, в том числе ФБР. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Кирилл Коктыш.

Госдеп, возможно, и хочет нормализации в отношениях с Москвой, но за ситуацией вокруг российских дипломатов и дипсобственности в США стоят американские спецслужбы, в том числе ФБР, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"На этой неделе было сказано немало об обысках (в зданиях дипредставительств РФ в США), которые были, как мы понимаем, инициированы ФБР. Кстати говоря, возможно и в этом кроется проблема: возможно, Госдеп и хочет нормализации отношений с РФ, и, возможно, что мы слышим на брифингах – это вполне искренние заявления. Но, возможно, речь идет о том, что в США нет единой целостной повестки дня в отношении РФ. Потому что, безусловно, по нашей информации, как мы это понимаем, все, что сейчас происходит в отношении российских дипломатов, за всем этим, в том числе, стоят сотрудники американских спецслужб и непосредственно ФБР", – сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что действия американской стороны в отношении российской дипсобственности по сути можно назвать рейдерским захватом.

Член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш в эфире радио Sputnik высказал мнение, что противостояние различных ведомств в США является вполне логичной в нынешних условиях ситуацией.

"На самом деле похоже на то, что в администрации (президента США Дональда) Трампа правая рука не знает, что делает левая – обе действуют автономно. Команды у Трампа по сути нет, вдобавок система воюет против Трампа. И это значит, что разные ведомства "в лучших традициях" враждуют друг с другом, подсиживают друг друга, срывают друг другу мероприятия. И ситуация, когда ФБР будет пытаться получить под себя полномочия Госдепа, является вполне логичной и рабочей в этих "бюрократических войнах"", – считает Кирилл Коктыш.

По его словам, главной составляющей этих "войн" остается противостояние президента Дональда Трампа и американской политической системы.

"Мне кажется, что здесь главная схватка еще не наступила, она впереди. Если Трамп сможет в итоге взять под контроль систему, на что ему потребуется в лучшем случае года полтора, тогда можно будет говорить о его победе. В противном случае система "съест" Трампа, превратив его в исполнителя своей воли", – предположил Кирилл Коктыш.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



