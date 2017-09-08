Мнение: Саакашвили с Тимошенко готовят "марш" на Киев

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поедет в Польшу, чтобы поддержать экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили. В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев высказал мнение, что политики намерены устроить пиар-акцию.

Лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что 10 сентября поедет в Польшу, чтобы помочь политику Михаилу Саакашвили вернуться на Украину, сообщают украинские СМИ.

По словам Тимошенко, Саакашвили собирается "мирно прийти и предъявить письмо, где есть основания того, что он имеет право жить в Украине, даже если его лишили гражданства". Тимошенко также обвинила президента Украины Петра Порошенко в том, что тот использует против Саакашвили "грязные методы политических репрессий".

Ранее Саакашвили подтвердил, что 10 сентября он намерен въехать на территорию Украины через Польшу. По словам экс-губернатора, его будут встречать тысячи украинских сограждан и украинские оппозиционные политики. Саакашвили не исключил, что вместе с ним пересекут границу и европарламентарии.

В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Артур Атаев высказал мнение, что Тимошенко и Саакашвили хотят устроить пиар-акцию.

"Тимошенко себя традиционно позиционирует как политик, который радеет за соблюдение прав человека, и здесь она не изменяет своему политическому имиджу. Они с Саакашвили хотят сделать такой мирный марш на Киев. 10 сентября на тот участок польско-украинской границы, через который собирается проходить Саакашвили, обратят внимание и политические элиты, и внешние акторы, и СМИ. Поэтому можно считать, что этот мирный марш уже состоялся. Саакашвили достаточно подойти к границе, устроить мини-пикет и провозгласить часть своей политической программы. Для того, чтобы его не забывали в медийном пространстве, этого достаточно. Лишение Саакашвили украинского гражданства – это политический шаг президента Порошенко, он вывел одного из своих неадекватных противников из политического поля. Это очевидно и для Саакашвили, поэтому он собирается осуществить 10 сентября операцию "Краковец". Конечно, до суда он не дойдет. Никто, в том числе и Тимошенко, не поможет ему перейти польско-украинскую границу. Но в ментальном плане он себя готовит к очередному "майдану" – с помощью своих соратников хочет вернуться в политическое поле Украины и занять там одно из лидирующих мест", – сказал Артур Атаев.

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