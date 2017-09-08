Эксперт: встреча президента США с новым послом РФ – обнадеживающий признак

Президент США Дональд Трамп примет в пятницу нового российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Церемония вручения верительных грамот пройдет в Белом доме. Об этом РИА Новости сообщил в четверг высокопоставленный представитель администрации США, а позднее подтвердило российское посольство.
В церемонии передачи верительных грамот президенту также примут участие послы других государств.
В тот же день власти США объявили о новых ограничительных мерах в отношении российских дипломатических объектов. Как заявил РИА Новости представитель Госдепа США, объявление новых контрмер не было связано с приездом Антонова.
Профессор Дипломатической академии МИД России, профессор РГГУ Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik высказал мнение, что предстоящая встреча президента США с новым послом РФ – это признак того, что американская сторона понимает важность поддержания постоянных контактов с российским руководством.
"Сама по себе процедура вручения верительных грамот имеет значение. Дело в том, что глава государства или его аппарат могут, ссылаясь на срочные дела, на загруженность оттягивать принятие верительных грамот. Это будет означать, что имеется какая-то неопределенность на предмет поддержания соответствующего уровня отношений с государством, которое представляет посол. И то, что президент США Дональд Трамп не стал оттягивать этот момент – это, в общем-то, обнадеживающий признак, признак того, что американская сторона понимает важность поддержания нормальных и постоянных контактов с российским руководством", – считает Лев Клепацкий.
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