Эксперт об учениях "Быстрый трезубец": Украина залезает "в подмышку" НАТО

Колонна бронеавтомобилей КРАЗ во время Международных военных учений Rapid trident-2016 на территории Яворивского полигона во Львовской области

Колонна бронеавтомобилей КРАЗ во время Международных военных учений Rapid trident-2016 на территории Яворивского полигона во Львовской области

На западе Украины стартуют учения НАТО "Быстрый трезубец". Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в этих учениях больше пропаганды, чем практического смысла.

Учения НАТО Rapid Trident ("Быстрый трезубец") стартуют на западе Украины. В учениях принимают участие военные из 14 стран, включая США, Турцию и Великобританию. В маневрах, которые продлятся до 23 сентября, будут задействованы более 2,5 тысячи военных, а также до шести самолетов и 10 вертолетов. Место проведения учений – Яворовский военный полигон под Львовом.

Глава оборонного ведомства Украины Степан Полторак ранее заявил, что совместная подготовка позволит его подчиненным познакомиться с критериями и стандартами, существующими в странах НАТО. Он также добавил, что партнеры смогут перенять опыт украинских бойцов, полученный в боевых действиях в Донбассе.

Учения "Быстрый трезубец" проводятся с 2006 года в рамках программы "Партнерство ради мира".

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в этих учениях больше пропаганды, чем практического смысла.

"Нынешние украинские власти всячески пытаются "залезть в подмышку" НАТО – любыми способами созывают учения, чтобы показать связь с Североатлантическим блоком. Учения проводятся с одной надеждой – как можно быстрее приучить украинскую армию к стандартам НАТО. Но здесь не столько практического и военного смысла, сколько пропагандистского и, конечно, антироссийского посыла. Обратите внимание: эти учения стартуют накануне российско-белорусских учений "Запад-2017". Все натовские учения имеют одну легенду: "большой восточный сосед нападает на маленькую беспомощную страну". И накануне этих учений обучать матерых украинских офицеров приехали пацаны из литовской армии, которые еще пороху не нюхали. Это унижение украинские генералы смиренно проглотили", – сказал Виктор Баранец в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в данном случае об обмене опытом речи не идет.

"Все это пустые декларации. Что может украинская армия представить натовским партнерам, если сама находится в полуразваленном состоянии? Эта армия сильна только заклинаниями (президента Украины Петра) Порошенко, он ее недавно назвал "самой сильной в Европе". А по авторитетному рейтингу лучших армий мира (компании Global Firepower –ред.) армия Украины – на 30-м месте. Так что "мощь" украинской армии – это во многом миф", – отметил военный эксперт.

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