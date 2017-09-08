Депутат о ликвидации "министра" ИГ*: ВКС нанесли противнику серьезный урон

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) у Дейр-эз-Зора

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ (организация запрещена в РФ) у Дейр-эз-Зора

Минобороны РФ сообщило об ударе ВКС по командному пункту ИГ* под Дейр-эз-Зором. Депутат Госдумы Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что уничтожение "министра войны" ИГ* негативно скажется на способности террористов к сопротивлению.

Минобороны России сообщило в пятницу, что Воздушно-космические силы нанесли в Сирии удар по замаскированному командному пункту террористической группировки "Исламское государство"*. По данным ведомства, в результате бомбардировки были уничтожены порядка 40 боевиков, в том числе "амир Дейр-эз-Зора" и "министр войны" ИГ*.

Российское министерство обороны заявило, что 5 сентября по нескольким каналам военные получили информацию о совещании командиров отрядов террористов на замаскированном командном пункте ИГ* в окрестностях Дейр-эз-Зора.

"После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолетами Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами", – отмечает ведомство. По его данным, в результате авиудара были уничтожены подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков.

"По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков четыре влиятельных полевых командира, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммада Аль-Шишали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГИЛ*", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, был ликвидирован "министр войны" ИГ* Гулмурод Халимов. Ведомство отмечает, что Халилов – бывший командир ОМОН МВД Таджикистана.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что уничтожение таких значимых для ИГ* фигур негативно скажется на способности террористов к сопротивлению.

"Противнику в лице "Исламского государства"* нанесен достаточно серьезный урон. Уничтожение таких значимых для ИГ* фигур, в том числе их так называемого "военного министра" означает не только потерю на какое-то время оперативной управляемости подразделений террористов, но и, думаю, последующую борьбу внутри ИГ* за властные полномочия, поскольку внутри этой группировки сейчас очень серьезные противоречия. И вызваны они в том числе успешным наступлением сирийских правительственных войск при поддержке ВКС РФ", – отметил Юрий Швыткин.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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