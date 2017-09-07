Голуб: позицию Порошенко по миротворцам даже на Украине считают спорной

В Кремле ответили на условия Киева по вводу миротворцев в Донбасс. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik поделился своим мнением о том, почему киевские власти не идут на прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР.

Миротворцы могут размещаться в любой точке соприкосновения конфликтующих сторон и только с их согласия, Россия же не является стороной украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя план президента Украины Петра Порошенко.

"Любые миротворцы могут размещаться в точке соприкосновения конфликтующих сторон с согласия этих конфликтующих сторон. Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР, поэтому, наверное, это основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и нелогично абстрагировать. Это первое и изначальное условие размещения любых миротворцев", — сказал Песков.

Ранее Порошенко заявил, что не будет обсуждать с ополченцами параметры работы миротворцев в Донбассе. По его мнению, миротворцы должны быть размещены на всей территории конфликта, а не только на линии разграничения. При этом РФ, по его словам, не должна участвовать в миротворческой миссии ООН, так как она — "сторона конфликта".

Депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Порошенко не пойдет на прямые переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР по вполне определенным причинам.

"Если бы Порошенко пошел на прямые переговоры с представителями ЛНР и ДНР, то это стало бы подтверждением того, что на Украине идет именно гражданская война, гражданский конфликт, а не агрессия соседнего государства, как это пытаются представить в Киеве. И на что работает вся украинская пропаганда, оправдывая и состояние экономики Украины, и социальной сферы, и все остальные свои промахи. Признай он этот конфликт на уровне гражданского противостояния, очень многие идеологемы, навязанные на протяжении последних трех лет, рухнут. И король окажется голым", — сказал Александр Голуб.

По его мнению, все высказывания Порошенко о миротворцах – не более чем пиар-акция.

"В том, чтобы в Донбассе был мир, Порошенко, безусловно, не заинтересован. Поскольку благодаря военным действиям ему и его команде удается усидеть во власти и очень неплохо зарабатывать, получать от разных стран дополнительные ресурсы. Кроме того, все проблемы, которые есть внутри страны, Порошенко списывает именно на войну. Если в Украине и есть человек, наименее заинтересованный в прекращении военных действий, то это, безусловно, сам господин Порошенко. История с миротворцами изначально задумывалась им как пиар-проект. Но его позицию даже на Украине считают более чем спорной. Потому что совершенно очевидно, что миротворцы должны стоять на линии огня, а не там, где нет противостояния", — отметил украинский политик.

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