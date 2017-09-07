Эксперт: КНДР обязательно ответит на создание "мегаракеты" в Южной Корее

Южная Корея с согласия США работает над "мегаракетой", сообщают СМИ. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что создание подобной ракеты изменит баланс сил в регионе и усилит эскалацию напряженности.

Южная Корея с согласия США предпринимает попытки создать баллистическую "мегаракету", которая позволит переносить боезаряды, способные уничтожить подземные военные объекты и командные пункты КНДР, сообщает издание Korean Herald со ссылкой на военные источники.

По их информации, южнокорейское правительство планирует создать новый класс баллистических ракет "земля-земля", которые смогут достигать территории КНДР и переносить заряд весом до двух тонн. Газета назвала проект "ракетой-франкенштейном".

В ходе состоявшихся 4 сентября переговоров президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп договорились снять ограничения на массу боеголовок. Ранее в рамках соглашения с США Южной Корее было запрещено устанавливать боеголовки весом более 500 килограммов на баллистические ракеты с дальностью 800 километров.

Профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что создание "мегаракеты" изменит баланс сил в регионе, что повлечет за собой еще большую эскалацию напряженности.

"Не понимаю, почему надо спрашивать только у Америки. Спрашивать надо и у всех остальных 34 государств, которые являются подписантами Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), который запрещает передавать, продавать другим участникам соглашения баллистические ракеты массой более 500 килограммов. Боезаряд у этой "ракеты-франкенштейна", конечно, не ядерный, а осколочно-фугасный. Но вместо боеголовки весом 500 килограммов уже называется 2000 килограммов. А по дальности стрельбы эта ракета покрывает всю территорию Северной Кореи. Конечно, это скажется негативно на балансе сил – Северная Корея обязательно ответит. И это приведет к эскалации напряженности не только между двумя Кореями, но и к еще большей напряженности между Северной Кореей и Соединенными Штатами. Причем эскалация проявится очень быстро", – сказал Владимир Козин.

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