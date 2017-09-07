Политолог: Киев с помощью миротворцев ООН хотел бы "задушить" Донбасс

Госдеп оценил идею разместить миротворцев в Донбассе, на Украине также высказались по этому поводу. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что в Киеве хотели бы видеть в миротворцах полноценные войска, и не исключил, что такой же версии придерживаются в Вашингтоне.

Идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, сообщил РИА Новости представитель Госдепа США.

"Мы поддерживаем усилия партнеров по "нормандскому формату" в реализации Минских соглашений. Мы считаем, что возможность миротворческих сил ООН для восточной Украины достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил американский дипломат.

В Госдепе подчеркнули, что "любая такая сила должна обладать широким мандатом".

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

На Украине российский план был раскритикован. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев не будет согласовывать с ополченцами параметры работы миротворцев в Донбассе.

"Предложение России о разворачивании миссии ООН исключительно для охраны миссии ОБСЕ является, по крайней мере, странным… Украина готова к предметному разговору с членами Совета Безопасности ООН, и мы выступаем за разворачивание полноценной миссии ООН на всем Донбассе", — сказал Порошенко в ежегодном обращении к парламенту.

Он также отметил, что размещение на территории ДНР и ЛНР "голубых касок" поможет в достижении прогресса в процессе мирного урегулирования, и поручил представительству страны в Нью-Йорке провести консультации по вопросу миротворческой миссии с делегациями в Совбезе.

При этом в самой организации заявили, что не ведут приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин высказал мнение, что позиция украинской стороны направлена на отказ от Минских соглашений.

"Скорее всего, речь идет о реализации давнего стремления Украины перерезать все возможные каналы снабжения, помощи и поддержки непризнанных республик Донбасса, чтобы "задушить" их. Для Киева развертывание полноценной миссии ООН – это еще один способ обессмыслить "Минск-2", отказаться от выполнения Минских соглашений, здесь все в комплексе. Идея о размещении миротворческих войск с украинской стороны высказывалась около года назад. Украинская и, возможно, американская версия состоит в том, чтобы превратить эти силы – со временем или сразу – в полноценные войска, которые обладают высокой боеспособностью. То есть речь идет о другом способе решения конфликта, нежели "Минск-2"", – сказал Алексей Зудин.

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