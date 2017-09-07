Политолог: Киев с помощью миротворцев ООН хотел бы "задушить" Донбасс

Идея размещения миротворческой миссии ООН на востоке Украины достойна изучения, сообщил РИА Новости представитель Госдепа США.
"Мы поддерживаем усилия партнеров по "нормандскому формату" в реализации Минских соглашений. Мы считаем, что возможность миротворческих сил ООН для восточной Украины достойна изучения как средство защиты граждан Украины, независимо от этнической принадлежности или национальности, и как путь к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил американский дипломат.
Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.
На Украине российский план был раскритикован. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев не будет согласовывать с ополченцами параметры работы миротворцев в Донбассе.
"Предложение России о разворачивании миссии ООН исключительно для охраны миссии ОБСЕ является, по крайней мере, странным… Украина готова к предметному разговору с членами Совета Безопасности ООН, и мы выступаем за разворачивание полноценной миссии ООН на всем Донбассе", — сказал Порошенко в ежегодном обращении к парламенту.
Он также отметил, что размещение на территории ДНР и ЛНР "голубых касок" поможет в достижении прогресса в процессе мирного урегулирования, и поручил представительству страны в Нью-Йорке провести консультации по вопросу миротворческой миссии с делегациями в Совбезе.
При этом в самой организации заявили, что не ведут приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, для принятия любых решений необходимо согласие всех сторон.
В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин высказал мнение, что позиция украинской стороны направлена на отказ от Минских соглашений.
"Скорее всего, речь идет о реализации давнего стремления Украины перерезать все возможные каналы снабжения, помощи и поддержки непризнанных республик Донбасса, чтобы "задушить" их. Для Киева развертывание полноценной миссии ООН – это еще один способ обессмыслить "Минск-2", отказаться от выполнения Минских соглашений, здесь все в комплексе. Идея о размещении миротворческих войск с украинской стороны высказывалась около года назад. Украинская и, возможно, американская версия состоит в том, чтобы превратить эти силы – со временем или сразу – в полноценные войска, которые обладают высокой боеспособностью. То есть речь идет о другом способе решения конфликта, нежели "Минск-2"", – сказал Алексей Зудин.
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