На ВЭФ во Владивостоке объявлено о начале работы Российско-японского инвестиционного фонда. Это событие в эфире радио Sputnik прокомментировал глава Российско-японского делового совета Алексей Репик.

Глава Российско-японского делового совета: наши планы начинают воплощаться Your browser does not support HTML5 audio

В четверг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) объявили о начале работы Российско-японского инвестиционного фонда. Фонд создан для совместного поиска привлекательных проектов в области двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Меморандум о создании Российско-японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 года в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Японию и предполагает выделение до 500 млн долларов с каждой стороны.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году – с 6 по 7 сентября.

Президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия", глава Российско-японского делового совета Алексей Репик считает начало работы Российско-японского инвестиционного фонда принципиально важным событием.

"Это очень важно, потому что для того, чтобы увеличить количество проектов, необходимо повысить степень уверенности японских частных компаний в стабильности проектов, а также научиться помогать компаниям "упаковывать" свои проекты в устраивающий японский бизнес формат. Даже небольшое финансовое участие – это такой знак качества для японских предприятий, сигнал, что с этим можно иметь дело. Здесь главное – даже не деньги. Хотя миллиард долларов, которые с самого начала договорились инвестировать стороны – это очень значительная сумма, но мы ставим сейчас более амбициозные задачи. Это миллиарды и десятки миллиардов инвестиций. А этот миллиард – это как раз возможность добавить уверенности остальным японским партнерам в том, что конкретные проекты, которые поддерживает фонд, этого достойны. Я могу сказать, что добавить немножко "японской крови" в российскую экономику будет точно российской экономике на пользу", – сказал Алексей Репик в интервью радио Sputnik.

Он напомнил, что за три года проведения Восточного экономического форума авторитет этого форума постоянно рос.

"Три года назад появление во Владивостоке представительной японской делегации казалась каким-то чудом, потому что отношения у нас экономические находились где-то "за плинтусом". А сейчас как никогда представительная японская делегация во главе с премьером Синдзо Абэ приехала на ВЭФ – и все это воспринимают уже как данность. Ощущение – что мы вместе уже надолго. Я сюда прилетел с ближайшей к России (японской) префектуры, с Хоккайдо, где мы встречались с японским региональным бизнесом – и я хочу сказать, что сейчас то самое время, когда наши планы начинают воплощаться ", – отметил Алексей Репик.

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