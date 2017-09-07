Глава Российско-японского делового совета: наши планы начинают воплощаться

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году – с 6 по 7 сентября.
Президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия", глава Российско-японского делового совета Алексей Репик считает начало работы Российско-японского инвестиционного фонда принципиально важным событием.
"Это очень важно, потому что для того, чтобы увеличить количество проектов, необходимо повысить степень уверенности японских частных компаний в стабильности проектов, а также научиться помогать компаниям "упаковывать" свои проекты в устраивающий японский бизнес формат. Даже небольшое финансовое участие – это такой знак качества для японских предприятий, сигнал, что с этим можно иметь дело. Здесь главное – даже не деньги. Хотя миллиард долларов, которые с самого начала договорились инвестировать стороны – это очень значительная сумма, но мы ставим сейчас более амбициозные задачи. Это миллиарды и десятки миллиардов инвестиций. А этот миллиард – это как раз возможность добавить уверенности остальным японским партнерам в том, что конкретные проекты, которые поддерживает фонд, этого достойны. Я могу сказать, что добавить немножко "японской крови" в российскую экономику будет точно российской экономике на пользу", – сказал Алексей Репик в интервью радио Sputnik.
Он напомнил, что за три года проведения Восточного экономического форума авторитет этого форума постоянно рос.
"Три года назад появление во Владивостоке представительной японской делегации казалась каким-то чудом, потому что отношения у нас экономические находились где-то "за плинтусом". А сейчас как никогда представительная японская делегация во главе с премьером Синдзо Абэ приехала на ВЭФ – и все это воспринимают уже как данность. Ощущение – что мы вместе уже надолго. Я сюда прилетел с ближайшей к России (японской) префектуры, с Хоккайдо, где мы встречались с японским региональным бизнесом – и я хочу сказать, что сейчас то самое время, когда наши планы начинают воплощаться ", – отметил Алексей Репик.
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