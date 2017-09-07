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Астроном: последствия мощной вспышки на Солнце будут не только неприятными

14:5507.09.2017
(обновлено: 16:12 07.09.2017)
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© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterВспышка на СолнцеВспышка на Солнце
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка. Астроном Владимир Сурдин в эфире радио Sputnik отметил, что подобной вспышки ученые не ожидали, она произошла на фоне пониженной активности Солнца.

На Солнце произошла самая крупная за последние 12 лет вспышка, сообщила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.

Ученые отметили, что произошедшая вспышка — закономерный итог изменений в солнечной короне за последние три дня. В этот период в результате взаимодействия двух крупных групп солнечных пятен накапливалась энергия, которая высвободилась в крупной вспышке. В настоящее время последствия этого природного явления трудно предсказать с достаточной точностью.

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© AP Photo / Rick Rycroft
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"Наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце — Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным", — говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяют на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность растет в 10 раз.

Нынешняя вспышка относится к последнему классу, и ей был присвоен балл Х9.3, что делает ее одним из пяти самых мощных взрывов на поверхности Солнца, произошедших за все время наблюдений.

Изображения вспышки были получены Обсерваторией солнечной динамики NASA.

Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин в эфире радио Sputnik отметил, что подобной вспышки ученые не ожидали, она произошла на фоне пониженной активности Солнца.

"Солнце — спокойная звезда, но с периодичностью в 11 лет его активность повышается. В период высокой активности вспышки на Солнце — это не такая уж редкость. Но как раз в этом году — период низкой активности Солнца. И, честно говоря, никто не ожидал, что будет такое событие. Вчера после полудня произошли две вспышки на Солнце класса Х. Одна средней мощности, а другая — чрезвычайно высокой мощности. К сожалению, обе вспышки были довольно точно направлены в сторону Земли. Аппаратура спутников, которые это "видели", чуть не перегорела, ее зашкалило — настолько был мощный поток рентгеновских и ультрафиолетовых лучей", — сказал Владимир Сурдин.

По его словам, от мощной солнечной радиации людей на Земле защищает атмосфера.

"Вспышка — это мощный взрыв на поверхности Солнца. Он не сравним ни с чем, к чему мы привыкли на Земле, — никакие водородные бомбы ему в подметки не годятся. Но Солнце все-таки далеко от нас, и сильно повредить Земле это не может. Для атмосферы Земли все это не очень страшно — нас воздух хорошо прикрывает. А вот для тех, кто летает над атмосферой — спутники, люди, — это не очень приятное событие", — отметил Владимир Сурдин.

По прогнозам ученого, последствия вспышки на Солнце будут проявляться еще несколько дней.

"В ближайшие дни еще будут подлетать частицы космических лучей, выброшенные из Солнца, — быстрые протоны, электроны, поэтому продолжатся события, связанные с этой вспышкой. Будут красивые события типа полярного сияния, очень мощного. Но будут и неприятные события — прерывание радиосвязи и, возможно, перегорание трансформаторов в сетях электроснабжения городов", — считает Владимир Сурдин. 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Iyrist.n
Самые неприятные события для нашей страны не из Космоса , а от нашего президента страны. Комуналка дорожает, жрачка дорожает, бензин дорожает, всё дорожает. Какой к чёрту КОСМОС. В стране полный хаос.
15:45
07.09.2017
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