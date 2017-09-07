Депутат от Крыма: Порошенко неспроста решил "воткнуть штык в землю"

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не сможет забрать Крым силой. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему президент Украины "наступил себе на горло" в отношении военной операции против Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой.

"Можно ли рассчитывать отбить Крым у России силой? Реалистично – нет. Уйдет ли она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей… Мы должны создать все условия, чтоб ей "запекло"", – заявил Порошенко в ходе ежегодного обращения к парламенту.

По его словам, Киев задействует все доступные инструменты международного права – санкции, арбитражи, международные платформы, мониторинговые механизмы.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что Крымский полуостров должен вернуться в состав Украины. Так, по время празднования Дня независимости Украины Петр Порошенко отметил, что остается привержен дипломатическому пути возвращения Донбасса и Крыма. В июне он утверждал, что украинские флаги скоро "будут развеваться гордо в свободном Крыму".

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, почему Петр Порошенко решил "воткнуть штык в землю".

"Новое заявление Порошенко о Крыме – это "тюнинг" его речи от 2014 года. В санкциях и нападках на Россию Запад превзошел самих себя, но все эти яростные волны ненависти разбились о прочный фундамент российской государственности и волю нашего народа. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое. И поэтому, побряцав оружием и устроив "боевой гопак" у границ полуострова, лидер Украины решил воткнуть штык в землю и побежал жаловаться в "обком" на строптивого соседа. Надо заметить, что виртуозной политической игрой украинский президент не владеет, и приемы воздействия – нехитрые. И то, что он "наступил себе на горло" в отношении военной операции против Крыма, означает лишь одно – "вашингтонский обком" не верит в его "крымский блицкриг"", – сказал Руслан Бальбек.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией.

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