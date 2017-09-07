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Эксперт о рассекречивании США данных о советском ВМФ: у Пентагона – кризис

13:5307.09.2017
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© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВо время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе. 30 июля 2017Во время военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Севастополе. 30 июля 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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ЦРУ рассекретило материалы о советском ВМФ в период холодной войны. Военный эксперт Александр Жилин считает, что неслучайно эта информация стала всеобщим достоянием именно сейчас. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило ряд материалов, в которых приводятся данные относительно советского Военно-морского флота в период холодной войны.

Рассекреченные материалы включают в себя 82 документа, состоящие из более двух тысяч страниц, и охватывают период с 1960-х до 1980-х годов.

Среди опубликованных данных – национальные разведывательные сводки, а также статьи из журнала "Военная мысль", переведенные на английский язык.

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© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Большая часть представленных документов опирается на данные, полученные ЦРУ от завербованных советских военных: полковника Олега Пеньковского и подполковника Петра Попова. Оба они служили в ГРУ. Также часть документов попала в руки американской разведки от "нелегальных источников", имена которых не приводятся.

Отчеты описывают строительство в СССР атомной подводной лодки, работу Москвы над ядерным вооружением. В брошюре отдельно отмечается важность вербовки ЦРУ полковника Пеньковского. Он в 1961-1962 годах передал американской стороне пять тысяч страниц секретных документов, в том числе "бесценную информацию о Хрущевском стремлении использовать армию и флот для достижения внешнеполитических целей".

В завершении авторы брошюры подчеркивают важность, которую рассекреченная информация сыграла для понимания советской военной доктрины и оценки сил ВМФ СССР. Опубликованные документы в разгар холодной войны отправлялись напрямую к президентам США, а также руководству Госдепа и Пентагона.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американцы неслучайно сделали эту информацию открытой именно сейчас.

"Все, что происходит сегодня вокруг Пентагона, военного бюджета США, скандалов с коррупцией и так далее – все это говорит об очень серьезном кризисе. Например, вскрываются вопиющие факты по самолету F-35 – сколько там было украдено. Это касается и других проектов – сколько было списано на оккупацию Ирака, и так далее. Нужно от всего этого отвлечь внимание, поэтому и делаются подобные вбросы. Они демонизируют Россию и говорят, мол, дайте еще денег на военный бюджет. Когда речь заходит о вопиюще низкой выучке личного состава американской армии, они вбрасывают данные о том, что якобы и советская армия была плоха. А на самом деле, думаю, американцам сегодня нужно догонять российскую армию и по мастерству, и по боевой выучке. Например, когда мы перебазировали свои ВКС в Сирию, ни один хваленый радар НАТО ничего не увидел, а увидели нас там, когда мы уже начали летать. А что касается нашего Военно-морского флота, то удары из подводного положения по террористам в Сирии показали: если надо, то мы в форточку Белого дома доставим ракету", –  сказал Александр Жилин. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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