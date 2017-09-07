Политолог: Украина может потерять государственность? Она ее уже теряет

Президент Украины Петр Порошенко заявил о риске утраты Украиной государственности. Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что страна построена на коррупционных схемах и не собирается от них отказываться.

Украина без дальнейших реформ может потерять государственность, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Но это пессимистический сценарий, я не верю в него и не допущу", – сказал Порошенко. По его словам, нужно "дать второе дыхание борьбе с коррупцией".

Порошенко напомнил, что в 2019 году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы, и у властей остался год, чтобы активно поработать над реформами.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Украина построена на коррупционных схемах и не собирается от них отказываться.

"Часть государственности Украины, можно сказать, уже потеряна – государство потеряло ряд территорий, и дезинтеграционные процессы продолжаются. Говоря о коррупции, которая разваливает государство, Порошенко одновременно прав и не прав. Безусловно, коррупция разваливает любое государство. Но Украина как была построена на коррупционных принципах отношений, так и остается на этих принципах. И как бы ни было странно и даже смешно, но именно коррупция обеспечивает существование этого государства, потому что других связующих элементов, звеньев Украина для своего существования так и не нашла. Все строится на схемах. И даже в период, когда страна ведет на своей территории войну", – сказал Денис Батурин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



